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Google Haritalar kullanımı kolay ve kullanışlı olmakla birlikte bir yeri ziyaret ettiğinizde bir yorum yazmanızı ister. Uygulamanın her zaman mevcut bilgilerle güncel kalmasını sağlamak için bunu yapar. Ancak, bu tür yorumları yazmaktan hoşlanmıyorsanız, Google Haritalar'ın inceleme isteğini devre dışı bırakmak için yapabileceklerinize yer verdik. Bunu Android ve iOS'te yapmak mümkün.

Google Haritalar'da Yorum Bildirimlerini Kapatmak

Google Haritalar bunun dışında başka daha birçok bildirimde bulunur. Android cihazlarda Google Haritalar bildiriminden kurtulmak istiyorsanız, yapabileceklerinizi gösterdik.

Google Haritalar bu sorun için yerleşik bir menüye sahip. Adımlar çok kolaydır ve fazla zaman almaz. Başka hiçbir üçüncü taraf yazılımı da indirmeniz gerekmez. Hangi Android cep telefonunu kullandığınız önemli değil; seçenekler her zaman aynıdır.

Adımlar

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İlk önce, Android mobil cihazınızda Google Haritalar uygulamasını açın ve üç yatay çizgiye benzeyen Menü düğmesini tıklayın. Sol tarafta bir kenar çubuğu belirecektir. Seçeneklerden Ayarlar'ı seçmeniz gerekir.

Bundan sonra bildirimler seçeneğini seçmelisiniz. Ardından, Katkılarınız seçeneğini bulun ve bu seçeneğe dokunun.

Bir sonraki ekranda, Oy ver ve yerleri gözden geçir adında bir seçenek göreceksiniz. Bir yeri ziyaret ettikten sonra size bildirimler gösteren seçenek budur. Bu işlevi devre dışı bırakmak için ilgili düğmeyi kapatın.

Daha önce belirtildiği gibi, Google Haritalar diğer bildirimleri de göstermenize veya gizlemenize olanak sağlar. Özetle, şu bildirimleri yönetebilirsiniz:

Tanıdık yerler

Soru ve cevap: Bir yeri ziyaret ederseniz ve birileri soru sorarsa, Google Haritalar bu yerle ilgili bir bildirim gösterir.

Popüler katkılarınız: Bir yeri gözden geçirdiğinizde o yerle ilgili fotoğraf yüklenirse size bildirilecektir.

Düzenleme bildirimini gösterme: Bir kişi bir yer hakkında yanlış bilgi paylaştıysa ve bir düzenleme yaptıysanız, bu tür bildirimi gösterir.

Yerler hakkında sorular.

Bilgiler ekleyin veya onaylayın.

Rozetler hakkında güncelleme

Fotoğraflarınızı ekleyin

Katkı sağlama fikirleri

Fotoğraf yayımlanma bildirimleri

Bölgenizle ilgili sorular

Son seyahatlerinizle ilgili sorular

Tüm bu seçenekler Bildirimler> Katkılarınız alanında bulunabilir. Buradan gereksinimlerinize bağlı olarak herhangi bir seçeneği devre dışı bırakabilirsiniz.

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