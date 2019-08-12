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Veri toplamak için formlar oluşturmak özellik bir işletme sahibiyseniz oldukça önemlidir. Günümüzde bunun için pek çok uygulama var. İşte iOS ve Android için en iyi seçenekler.

Telefonlarda Form Oluşturma Uygulamaları

JotForm Mobile Forms

JotForm Mobile Forms ile binlerce uygulama arasından seçim yapabilir ve bir uygulamadan bir eğitim formuna ve bir ankete kadar hemen her türlü formu oluşturabilirsiniz. Çok sayıda farklı yolla formlarınızı yayınlayın, yanıtları gözden geçirin, indirin ve JotForm sitesi üzerinden cihazlarınızla eşitleyin.

Ekip işbirliği : Formları paylaşın ve ekip üyeleri atayın. Ekip üyeleriniz formlara JotForm hesabı olmadan da erişebilirler.

: Formları paylaşın ve ekip üyeleri atayın. Ekip üyeleriniz formlara JotForm hesabı olmadan da erişebilirler. Gelişmiş form alanları : GPS konum yakalama, QR kodu ve barkod tarayıcı, imzalar, ses kaydedici ve fotoğraf çekme becerisi gibi yararlı fonksiyonlar ekleyin.

: GPS konum yakalama, QR kodu ve barkod tarayıcı, imzalar, ses kaydedici ve fotoğraf çekme becerisi gibi yararlı fonksiyonlar ekleyin. Otomasyon seçenekleri: Onaylar ve hatırlatıcılar için otomatik yanıtlayıcılar oluşturun, koşullu mantık özelliğini kullanın ve verilerle analitik oluşturun.

Zoho Forms

Zoho Forms, size kullanımı kolay bir form oluşturucu sunar; formları oluşturmak ve düzenlemek daha kolay olamazdı. Alanları doldurmak, dijital imzalar almak ve yanıtlayanların konumlarını yakalamak için barkodu, QR kodunu veya kartvizit tarayıcısını kullanabilirsiniz.

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Çevrimdışı çalışın: İnternet bağlantısı olmadan formlar oluşturun ve yanıtları toplayın. Ardından bağlandığınızda, verileriniz otomatik olarak buluta eşitlenir.

İnternet bağlantısı olmadan formlar oluşturun ve yanıtları toplayın. Ardından bağlandığınızda, verileriniz otomatik olarak buluta eşitlenir. Ekip işbirliği: Form girişlerini ekip üyelerine görev olarak atayın ve form gönderimleri için onay akışları oluşturun.

Form girişlerini ekip üyelerine görev olarak atayın ve form gönderimleri için onay akışları oluşturun. Bildirimler: Form gönderimleri için e-posta uyarıları alın veya bildirimler yollayın. Ayrıca, koşullara göre otomatik yanıtlayıcılar oluşturabilir ve form gönderimleri için onay e-postaları isteyebilirsiniz.

Anket maymun

SurveyMonkey yanıtlarınızı analiz etmenize, yanıt bildirimleri almanıza ve devre dışı bırakmak istediğinizde formlarınızı ve anketlerinizi sonlandırmanıza olanak tanır.

Çeşitli soru tipleri : Çoktan seçmeli, metin, açılır menü, matris veya paragraf soruları arasından seçim yapın.

: Çoktan seçmeli, metin, açılır menü, matris veya paragraf soruları arasından seçim yapın. Önizleme ve test: Önizleme veya test için formlarınızı başka bir yere göndermeniz gerekmez. Formunuzu inceleyin ve uygulama içinden test edin.

Önizleme veya test için formlarınızı başka bir yere göndermeniz gerekmez. Formunuzu inceleyin ve uygulama içinden test edin. Seçenekleri paylaşma: Düzenlemeyi veya form veya anket oluşturmayı bitirdiğinizde, e-posta veya metin yoluyla gönderebilir, kiosk modunda kullanabilir veya uygulamadan çıkmadan Facebook veya Twitter'da paylaşabilirsiniz.

Google Formlar için FormsApp

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Çeşitli soru tipleri: Kısa ve uzun cevaplar, onay kutuları, ızgara seçeneğiyle çoktan seçmeli seçenekler, açılır menü, tarih veya saat soruları arasından seçim yapın.

Kısa ve uzun cevaplar, onay kutuları, ızgara seçeneğiyle çoktan seçmeli seçenekler, açılır menü, tarih veya saat soruları arasından seçim yapın. Form ayarları : E-posta adreslerini toplamayı, soru başına yanıt sayısını sınırlandırmayı seçebilirsiniz.

: E-posta adreslerini toplamayı, soru başına yanıt sayısını sınırlandırmayı seçebilirsiniz. Yanıtları görüntüleme ve analiz etme: Sonuçları bir çubuk grafikte veya pasta grafikte yüzde ve sayı şeklinde görüntüleyin.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum