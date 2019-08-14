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Bir Android telefonunu bir ses yükselticisine ya da kişisel yazıcıya dönüştürebilir veya sadece yüzünüzle kontrol edebilirsiniz. Özel ihtiyaçlara mükemmel şekilde uyum sağlayan en iyi Android uygulamalarını listeledik.

Engelli İnsanlar İçin En İyi Android Uygulamaları

Voice Access





Uygulamayı kurduğunuzda, her zaman ekranda zaman açık olan bir modül belirir. Bu modül proaktif olarak komutlarınızı dinler ve ekranda mevcut olan her eylemin yanına bir numara atar. Bu numarayı söyleyerek uygulamaları kontrol edebilirsiniz.

İndir: Voice Access

EVA Facial Mouse





EVA Facial Mouse, telefonunuza yüz hareketleri üzerinden kontrol edebileceğiniz bir imleç ekler. İşaretçiyi hareket ettirmek için başınızı uygun yöne hareket ettirmeniz yeterlidir. İmleç seçmek istediğiniz öğenin üzerinde geldiğinde beklerseniz tek dokunuş yapmış olursunuz.

İndir: EVA Facial Mouse

Sound Amplifier

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Ses Amplifikatörü konuşmaları daha iyi duymanıza yardımcı olur. Mikrofonunuzun konuşma seslerini diğer seslerden daha iyi yakalamasını sağlar.

İndir: Sound Amplifier

Android Erişilebilirlik Ayarları





Android Erişilebilirlik Ayarları, telefonunuzun erişilebilirlik ayarlarına dört yeni seçenek ekler:

Konuşmak İçin Seç , telefonunuzun kamerasının işaret ettiği metni (veya herhangi bir görüntünün içeriğini) sesli olarak okur.

, telefonunuzun kamerasının işaret ettiği metni (veya herhangi bir görüntünün içeriğini) sesli olarak okur. TalkBack Ekran Okuyucu , dokunmatik ekrandaki herhangi bir şeyle etkileşim kurduğunuzda size sözlü ve titreşimli geri bildirim sağlar.

, dokunmatik ekrandaki herhangi bir şeyle etkileşim kurduğunuzda size sözlü ve titreşimli geri bildirim sağlar. Erişilebilirlik Menüsü , bildirim panelini aşağı çekmek çeşitli temel işlemlere hızlı erişim sağlar.

, bildirim panelini aşağı çekmek çeşitli temel işlemlere hızlı erişim sağlar. Geçiş Erişimi, telefonunuzu harici bir klavye veya fiziksel düğmeler kullanarak yönetmenizi sağlar.

İndir: Android Accessibility Suite

Live Transcribe

Bir sohbete girmek üzereyken, sadece Live Transcribe uygulamasını açın ve telefonunuzu diğer kişiye yaklaştırın. Uygulama, konuşmacının sesini aktif olarak yazmaya başlayacak. Cevaplamak için konuşabilir veya uygulamanın içine yanıtınızı yazabilirsiniz.

İndir: Live Transcribe

Lookout

Lookout, görme engelliler için mükemmel bir dijital arkadaştır. Google Lens ile aynı temel teknolojiye dayanan Lookout, her türlü nesneyi tanıyabilir ve açıklamalarının yanı sıra yönünü de söyleyebilir.

İndir: Lookout



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