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Size zaman kazandırmak için Bluetooth denetleyicilerini destekleyen en iyi MFi uyumlu oyunlardan bazılarını derledik. Ayrıca telefonunuz için kaliteli bir Bluetooth kol önerisi arıyorsanız kullandığımız denetleyici olan SteelSeries Stratus XL veya Razer Raiju'yu öneririz.

Bluetooth Kol Desteğine Sahip MFi Uyumlu Mobil Oyunlar

Evoland 2

Evoland 2 en iyi mobil RPG oyunlarından biri. Zelda havasına sahip. Oldukça tipik bir aksiyon RPG'si olarak başlıyor, ancak hikaye boyunca ilerlerken hem grafikler hem de oyun önemli oranda gelişiyor. Evoland 2 ile oynanışta sürekli tazelik hissi bulacaksınız.

Horizon Chase World Tour

Horizon Chase, klasik 80'lerin arcade yarışçısı Pole Position'ı hatırlatan oyun tarzı ile eğlenceli bir retro tarzı yarışçı. 32 şehre yayılan 70 parça üzerinde parlak ve renkli retro grafiklere sahip, burada olması çok eğlenceli. Her yarışa 20 araçlık paketin arkasından başladın ve tacı almak için rakiplerini geçerek yolunu ör. Mevcut 16 aracı yükseltmek ve kilidini açmak için kazanmaya devam edin.

Riptide GP: Renegade

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Riptide GP serisi, Android'de oynayabileceğiniz en iyi yarış oyunlarından biridir. Marketteki en son oyun olan Riptide GP: Renegade, şimdiye kadarki en iyisi.

Modern Warfare 5 Blackout

İlk piyasaya sürülmesinden yıllar sonra, Modern Combat 5 Blackout, Android ve iPhone için mevcut olan en iyi birinci şahıs atıcılarından biri olmaya devam ediyor. Göz kamaştırıcı grafikler ve solo hikaye ya da çevrimiçi oynama seçenekleriyle tatmin edicidir.

GTA San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas, Rockstar'ın fantastik serisinin PlayStation 2'deki zirvesini temsil ediyor. Los Angeles'ın ve çevresinin kurgusallaştırılmış bir versiyonunda, 2004'te piyasaya sürüldüğünde mutlak bir şaheserdi.

Skate Party 3

Tony Hawk Pro Skater günlerini özlüyorsanız Skate Party 3 aradığınız şey olabilir.

BombSquad

Oyun oynamak her zaman arkadaşlarla daha eğlencelidir ve BombSquad farklı oyun modlarına sahip başarılı bir aksiyon mini oyun koleksiyonudur. Eğlenceli ve çizgi grafiklerle sekiz farklı oyun modundan birini seçebileceksiniz.

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