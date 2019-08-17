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iOS 13'teki Xbox Wireless Controller desteği, MFi gamepad destekleyen tüm oyunlarda çalışır. App Store'daki her oyun Xbox oyun denetleyicinizle çalışmayacak. Özellikle MFi denetleyici desteğine sahip oyunlar bulmanız gerekiyor. iOS 13 betada olduğundan birçok oyununun uyumsuz olduğunu görebilirsiniz.

Xbox Kolunu iPhone'a Bağlamak

iOS 13 Yükleyin (Henüz yapmadıysanız)

En sevdiğiniz oyunlarınızı iPhone'unuzda bir Xbox One kablosuz denetleyicisi ile oynamak istiyorsanız, iOS 13'e güncellemeniz gerekir. İşlem iOS 12.4'de işe yaramaz, bu yüzden beta şimdilik tek yol. Beta testi dengesiz olsa da güncellemesi kolaydır.

Xbox Denetleyicinizde Eşleştirme Moduna Girin

Bir Bluetooth versiyonuna sahipseniz diğer Bluetooth aygıtları gibi önce iPhone'unuzla eşleştirmeniz gerekir. İlk önce, Xbox düğmesine basarak denetleyiciyi açın. Ardından, Microsoft'un söylediği şekilde "kablosuz kayıt düğmesini" basılı tutun, USB şarj bağlantı noktasının üst kısmına iki veya üç saniye basılı tutun, ardından eşleşme başlayacak.

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Ayarlar'dan Denetleyiciye Bağlanın

Bluetooth ayarlarına girdikten sonra, iOS'e yeni cihazları taraması için şans verin. Xbox Kablosuz Denetleyici'nizi bulduğunda Diğer Aygıtlar'ın altında göreceksiniz. Kontrol cihazının adına dokunun, iOS saniyeler içinde bağlanacaktır. Her şey üst görselde görüldüğü gibidir.

Uygun Bir Oyunu Başlatın

Xbox One'ın kablosuz kumandasını iPhone'a bağladığınıza göre artık MFi uyumlu bir oyunu başlatabilirsiniz. Xbox kolunu iPhone'da kullanmak için gerçekten tüm bilmeniz gerekenler bu kadar. Kolun kurulumunu yapma konusunda endişelenmenize gerek yok. Geliştirici oyununu iOS 13 ile doğru şekilde çalışacak şekilde güncellediyse hemen oynarsınız. iOS'te Minecraft ve Sonic hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı.

Bağlantıyı Kesmek

Xbox Kablosuz Denetleyicisi'nin bağlantısını iPhone'dan kesmek için yapmanız gerekenlere geçelim. Bu işlemle hem denetleyiciniz hem de iPhone'unuz gereksiz yere pil tüketmez. Gamepad'in kendi kendine kapanmasını beklemeyin. Bunun yerine denetleyicideki Xbox düğmesini ışığı sönene kadar basılı tutun. Bu, denetleyiciyi kapatır ve iPhone ile bağlantısını anında keser.

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