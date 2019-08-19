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Gmail en iyi e-posta hizmetlerinden biri ve Gmail'de e-postalarınızı anında göndermek yerine farklı bir tarihe zamanlamak istiyorsanız yapmanız gerekenlere yer verdik. Buna "gönderme zamanını planla" adı veriliyor.

Telefonda Zamanlanmış E-Posta Göndermek (Gmail)

Birisinin doğum gününü kutlamak istediğinizi varsayalım. Ancak, bazı işler veya başka bir nedenden ötürü bunu unutabilirsiniz. İnsanların çoğu bunu WhatsApp, Facebook Messenger vb. gibi anlık mesajlaşma servislerini kullanarak yapmasına rağmen, birisine doğum gününde e-posta göndermek istiyorsanız bu zamanlama işlevini kullanabilirsiniz.

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Önceden, kullanıcılar zamanlanmış bir e-posta göndermek için üçüncü parti e-posta istemcilerini kullanırdı. Ancak Google Gmail için bu yeni seçeneği yayınladıktan sonra senaryo değişti. Başka bir deyişle, Gmail'den planlanmış e-posta göndermek için başka bir üçüncü parti uygulamayı kullanmanıza gerek yoktur. En iyisi ise özelliğin hem Android hem de iOS ve web de destekleniyor olmasıdır. Yani tüm platformlarda mevcuttur.

Android ve iPhone'da Zamanlanmış Mail Göndermek

Üçüncü parti yazılım yüklemeye gerek yok ancak Gmail uygulamasının en son sürümünü edinmek zorundasınız. Google bu özelliği Gmail uygulamasının en son sürümüne dahil ettiğinden adımlar eski sürümlerde işe yaramayacaktır. Bu nedenle Gmail uygulamasının en son sürümünü kullanmıyorsanız Google Play Store'u veya iPhone'dan App Store'u (iPad dahil) açın ve hemen güncelleyin.

Bundan sonra, cep telefonunuzda Gmail uygulamasını açın ve oluştur düğmesine dokunun. Ardından, Kime bölümünde alıcının e-posta adresini seçin ve e-postanızı bitirin. Bir ek eklemeniz gerekirse, bunu da yapın.

Ardından sağ üst köşede üç noktalı bir düğme görmelisiniz. Üzerine dokunun ve "Gönderim zamanını planla" seçeneğini seçin.

Burada postanın iletileceği zamanı ayarlamak için verilen seçenekleri kullanabilirsiniz. Yarın sabah / Bu öğleden sonra / Pazartesi sabahını seçebilir veya isteğinize göre ayrı bir tarih ve saat seçebilirsiniz.

Bu kadar! E-posta artık o tarih ve saatte gönderilecektir.

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