Pokemon Masters Eşya Rehberi: Açıklama ve Kullanımlar

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Pokemon mobil oyunu Pokemon Masters oyuncuların önceki oyunlarda eşyaları nasıl edinip kullandıklarına göre biraz farklı ve karmaşık bir sisteme sahip. Bu Pokemon Master Öğeleri Kılavuzu, hangi eşyaların en iyi şekilde kullanılacağını ve "hepsini yakalama" yolculuğunuzda bunları nasıl elde edeceğinizi belirlemenize yardımcı olacak.

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Pokemon Masters Eşya Rehberi: Açıklamalar, Gereklilikler

EşyaKaynakKullanımı
1-star Level-Up ManualEğitim Kursu Sync pair'e 100XP seviye atlat
2-star Level-Up ManualZor Eğitim Kursu Sync pair'e 1500XP seviye atlat
3-star Level-Up ManualSüper Zor Eğitim Kursu Sync pair'e 5000XP seviye atlat
3-star Power-Up3 yıldız birimin 6'dan fazla kopyası3 yıldız birimin değerlerini ve potansiyelini artır
4-star Power-Up 3 yıldız birimin 6'dan fazla kopyası 4 yıldız birimin değerlerini ve potansiyelini artır
5-star Power-Up 3 yıldız birimin 6'dan fazla kopyası 5 yıldız birimin değerlerini ve potansiyelini artır
Aid Ade Eğitim KursuBeceriler ve hareketler öğrenme
Great Aid AdeZor Eğitim Kursu Beceriler ve hareketler öğrenme
Ultra Aid AdeSüper Zor Eğitim Kursu Beceriler ve hareketler öğrenme
Buff BlendEğitim Kursu Beceriler ve hareketler öğrenme
Great Buff BlendHard training Course Beceriler ve hareketler öğrenme
Ultra Buff BlendZor Eğitim Kursu Beceriler ve hareketler öğrenme
Tech TonicEğitim Kursu Beceriler ve hareketler öğrenme
Great Tech TonicZor Eğitim Kursu Beceriler ve hareketler öğrenme
Ultra Tech TonicSüper Zor Eğitim Kursu Beceriler ve hareketler öğrenme
PearlCoin Süper Eğitim Kursu1000 coin satış değeri
Big PearlCoin Süper Eğitim Kursu 3000 coin satış değeri
Evolution ShardTakas MağazasıPokémon evolution and participation in sync pair stories
Evolution CrystalTakas MağazasıSync pair hikayelerine katılım ve Pokémon evrimleştirme
Training MachineZor Eğitim Kursu Hareketler ve pasif beceriler öğrenme
Super Training MachineSüper Zor Eğitim Kursu Hareketler ve pasif beceriler öğrenme
Gym Leader NotesÇok Zor Süper Eğitim Kursu Final seviyeyi açma
Skill CapsuleÇok Zor Eğitim KursuPasif yetenekler açma
GemBölümleri temizleme, görevler, günlük giriş bonusu, etkinliklerSync pair gacha kullanır
Ücretli Gem Bölümleri temizleme, görevler, günlük giriş bonusu, etkinlikler Her gün gacha 100 gem ile kullanılır
Replay TicketYokBölge bilgisi almak için bir deneme hakkı daha verir

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