Pokemon Masters Eşya Rehberi: Açıklama ve Kullanımlar

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Pokemon mobil oyunu Pokemon Masters oyuncuların önceki oyunlarda eşyaları nasıl edinip kullandıklarına göre biraz farklı ve karmaşık bir sisteme sahip. Bu Pokemon Master Öğeleri Kılavuzu, hangi eşyaların en iyi şekilde kullanılacağını ve "hepsini yakalama" yolculuğunuzda bunları nasıl elde edeceğinizi belirlemenize yardımcı olacak.

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Pokemon Masters Eşya Rehberi: Açıklamalar, Gereklilikler

Eşya Kaynak Kullanımı 1-star Level-Up Manual Eğitim Kursu Sync pair'e 100XP seviye atlat 2-star Level-Up Manual Zor Eğitim Kursu Sync pair'e 1500XP seviye atlat 3-star Level-Up Manual Süper Zor Eğitim Kursu Sync pair'e 5000XP seviye atlat 3-star Power-Up 3 yıldız birimin 6'dan fazla kopyası 3 yıldız birimin değerlerini ve potansiyelini artır 4-star Power-Up 3 yıldız birimin 6'dan fazla kopyası 4 yıldız birimin değerlerini ve potansiyelini artır 5-star Power-Up 3 yıldız birimin 6'dan fazla kopyası 5 yıldız birimin değerlerini ve potansiyelini artır Aid Ade Eğitim Kursu Beceriler ve hareketler öğrenme Great Aid Ade Zor Eğitim Kursu Beceriler ve hareketler öğrenme Ultra Aid Ade Süper Zor Eğitim Kursu Beceriler ve hareketler öğrenme Buff Blend Eğitim Kursu Beceriler ve hareketler öğrenme Great Buff Blend Hard training Course Beceriler ve hareketler öğrenme Ultra Buff Blend Zor Eğitim Kursu Beceriler ve hareketler öğrenme Tech Tonic Eğitim Kursu Beceriler ve hareketler öğrenme Great Tech Tonic Zor Eğitim Kursu Beceriler ve hareketler öğrenme Ultra Tech Tonic Süper Zor Eğitim Kursu Beceriler ve hareketler öğrenme Pearl Coin Süper Eğitim Kursu 1000 coin satış değeri Big Pearl Coin Süper Eğitim Kursu 3000 coin satış değeri Evolution Shard Takas Mağazası Pokémon evolution and participation in sync pair stories Evolution Crystal Takas Mağazası Sync pair hikayelerine katılım ve Pokémon evrimleştirme Training Machine Zor Eğitim Kursu Hareketler ve pasif beceriler öğrenme Super Training Machine Süper Zor Eğitim Kursu Hareketler ve pasif beceriler öğrenme Gym Leader Notes Çok Zor Süper Eğitim Kursu Final seviyeyi açma Skill Capsule Çok Zor Eğitim Kursu Pasif yetenekler açma Gem Bölümleri temizleme, görevler, günlük giriş bonusu, etkinlikler Sync pair gacha kullanır Ücretli Gem Bölümleri temizleme, görevler, günlük giriş bonusu, etkinlikler Her gün gacha 100 gem ile kullanılır Replay Ticket Yok Bölge bilgisi almak için bir deneme hakkı daha verir

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