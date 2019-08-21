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Android'in Mesajlar uygulaması sürüm 4.7'ye yükseltildi ve yeni güncelleme ile telefonlara toplu mesaj silme özelliği geldi. Birden fazla mesajı aynı anda silebilme uzun zamandır beklenen bir işlevdi. Açıkçası neden bu kadar uzun sürdüğü bilinmiyor. Öyleyse adımlara geçelim.

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Android Telefonda Toplu Mesaj Silme

Farkında olmayanlar için Mesajlar birçok Android telefonda varsayılan mesajlaşma uygulamasıdır, ancak bazı OEM'ler kendi özel servislerini (Galaxy cihazlarındaki Samsung Mesajlar gibi) içerir. Cihazlarında Mesajlar uygulaması yüklü olanlar için, yeni sürüm otomatik olarak indirilmeli ve kurulmalı. Ancak uygulamanın en son sürümünü Google Play Store'dan manuel olarak da indirebilirsiniz.

Mesajlar uygulamasını yükledikten ve güncelledikten sonra, toplu SMS silme adımları şöyledir:

Mesajlar uygulamasını açın.

Bir sohbet dizisi seçin.

Bir mesajı vurgulamak için uzun basın.

Kaldırmak istediğiniz diğer mesajlara dokunun.

Mesajları silmek için uygulama ekranının üstündeki menü çubuğundan çöp tenekesi simgesine dokunun.

Bu basit bir işlemdir, ancak bu özelliğin sonunda eklendiğini görmek harika. Aslında Google'ın Mesajlar uygulaması geçen yıldan bu yana SMS'i yavaş yavaş geride bırakarak RCS desteği de dahil olmak üzere birçok yeni özelliğe sahip oldu.

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