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Diğer Pokemon oyunlarının aksine Pokemon Masters'ta mükemmel Sync Pair'i bulmak biraz zordur. Ancak oyunun mekanizması tamamen bunun etrafında dönüyor. Dolayısıyla Pokemon Masters'ta başlangıçta verilen Sync Pair'i değiştirebilmek önemli olabilir. Şanslıysanız 5 yıldızlı bir Sync Pair bile alabilirsiniz.

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Pokemon Masters: Başlangıçtaki Eğitmen-Pokemon Çiftini Değiştirmek

Herkes başlangıçta rastgele bir Sync Pair'i seçer. İstedikleri pokemon – eğitmen çiftine sahip olmayanlar oyunu kayıt dosyasından yeniden başlatarak tekrar deneyebiliyor. Ancak 10 kere yapmak 3000 gem harcamanıza neden oluyor ve Chapter 10'a kadar 3690 gem'iniz oluyor. Yani bunu yapmak biraz riskli.

Oyuna her giriş yapıldığında sahip olunan Sync Pair'e göre özel bir bonus veriliyor. Dolayısıyla başlangıçtaki pair'i iyi seçmek fark yaratabiliyor.

Veri madencileri oyunun başında aşağıdaki 5 yıldızlı eğitmen – pokemon çiftlerinden birine sahip olunabildiğini ortaya çıkardı.

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İşte o Sync Pair'ler şöyle:

Olivia ve Lycanroc (Midnight)

Hibert ve Samurott

Mavi ve Pidgeot

Lyra ve Chikorita

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