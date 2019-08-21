Tüm Pokemon Masters Eğitmenleri ve Özellikleri

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Pokemon masters Eğitmenleri

Pokemon Masters'da birçok eğitmen vardır. Rozetlerini kazanmak için bu eğitmenlerle farklı savaşlarda karşılaşacaksınız. Bu Pokemon Masters Eğitmenler Rehberi, oyundaki mevcut tüm eğitmenlerin taban potansiyellerini gösterecek.

Tüm Pokemon Masters Eğitmenleri ve Özellikleri

İşte şu anki tüm Pokemon Master eğitmenleri. Taban potansiyeli eğitmenin ne kadar güçlü olabileceğini göstermektedir. 2, 3 ve 5 yıldız olarak sıralanır. Aynı zamanda Strike, Tech ve Support olarak sıralanan rolleri vardır.

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Yıldız Taban Maksimum SeviyeYükseltilmiş Maksimum SeviyeYükseltilmiş Maksimum SeviyeYükseltilmiş Maksimum SeviyeFinal Maksimum Seviye
☆☆☆Level 30Level 45Level 60Level 75Level 90
☆☆☆☆Level 35Level 50Level 65Level 80Level 95
☆☆☆☆☆Level 40Level 55Level 70Level 85Level 100
  • Strike – Düşük HP'de yüksek özel ve normal saldırılar yapmaya odaklanır
  • Support – Partnerlerinin HP ve hareketlerini güçlendirirler
  • Tech – Status efekti veren Pokemon'ları olur
EğitmenRolTaban potansiyelPokemon
AgathaTech☆☆☆☆Gengar
Gengar (Mega Gengar)
BarryStrike☆☆☆Piplup
Prinplup
Empoleon
BlaineTech☆☆☆☆Ponyta
BrawlyTech☆☆☆Makuhita
BrendanStrike☆☆☆☆☆Treecko
BrockTech☆☆☆Onix
Tyranitar
BrunoStrike☆☆☆☆Machamp
BrycenTech☆☆☆Cryogonal
BugsyStrike☆☆☆Beedrill
Beedrill (Mega Beedrill)
CandiceTech☆☆☆Abomasnow
CherylSupport☆☆☆Blissey
ClairStrike☆☆☆☆Kingdra
ClayTech☆☆☆Palpitoad
Crasher WakeTech☆☆☆Floatzel
DrakeSupport☆☆☆☆Salamence
ErikaTech☆☆☆Vileplume
FlanneryTech☆☆☆Torkoal
FlintStrike☆☆☆☆Infernape
GardeniaStrike☆☆☆☆Roserade
GrantTech☆☆☆☆Amaura
HapuStrike☆☆☆Mudsdale
HauStrike☆☆☆☆Raichu (Alola Form)
IrisStrike☆☆☆Haxorus
JanineTech☆☆☆Ariados
KahiliStrike☆☆☆☆Toucannon
KarenStrike☆☆☆☆☆Houndoom
Houndoom (Mega Houndoom)
KorrinaStrike☆☆☆Lucario
Lucario (Mega Lucario)
KrisStrike☆☆☆☆☆Totodile
Croconaw
Feraligatr
LizaSupport☆☆☆Lunatone
LoreleiTech☆☆☆☆Lapras
Lt. SurgeTech☆☆☆Voltorb
Main CharacterStrike☆☆☆Pikachu
MarleySupport☆☆☆Arcanine
MarlonSupport☆☆☆Carracosta
MarshalStrike☆☆☆☆Conkeldurr
MayleneSupport☆☆☆Meditite
MinaTech☆☆☆Granbull
MistySupport☆☆☆Starmie
NolandStrike☆☆☆☆Pinsir
Pinsir (Mega Pinsir)
NormanStrike☆☆☆Slaking
OliviaStrike☆☆☆☆☆Lycanroc (Midnight Form)
PhoebeSupport☆☆☆☆☆Dusclops
PryceStrike☆☆☆Seel
Dewgong
RamosTech☆☆☆Weepinbell
RoarkStrike☆☆☆Cranidos
RosaSupport☆☆☆☆☆Snivy
Servine
Serperior
RoxanneSupport☆☆☆Nosepass
RoxieStrike☆☆☆☆Whirlipede
ShauntalStrike☆☆☆☆Chandelure
SieboldStrike☆☆☆☆Clawitzer
SkylaSupport☆☆☆Swanna
SophoclesTech☆☆☆☆Togedemaru
TateStrike☆☆☆Solrock
ThortonTech☆☆☆☆Bronzong
WhitneyTech☆☆☆☆Miltank
WikstromTech☆☆☆☆Aegislash
Aegislash (Blade Forme)
WillTech☆☆☆☆Xatu
WinonaTech☆☆☆Pelipper
WulfricStrike☆☆☆Avalugg

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