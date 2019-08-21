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Pokemon Masters'da birçok eğitmen vardır. Rozetlerini kazanmak için bu eğitmenlerle farklı savaşlarda karşılaşacaksınız. Bu Pokemon Masters Eğitmenler Rehberi, oyundaki mevcut tüm eğitmenlerin taban potansiyellerini gösterecek.

Tüm Pokemon Masters Eğitmenleri ve Özellikleri

İşte şu anki tüm Pokemon Master eğitmenleri. Taban potansiyeli eğitmenin ne kadar güçlü olabileceğini göstermektedir. 2, 3 ve 5 yıldız olarak sıralanır. Aynı zamanda Strike, Tech ve Support olarak sıralanan rolleri vardır.

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Yıldız Taban Maksimum Seviye Yükseltilmiş Maksimum Seviye Yükseltilmiş Maksimum Seviye Yükseltilmiş Maksimum Seviye Final Maksimum Seviye ☆☆☆ Level 30 Level 45 Level 60 Level 75 Level 90 ☆☆☆☆ Level 35 Level 50 Level 65 Level 80 Level 95 ☆☆☆☆☆ Level 40 Level 55 Level 70 Level 85 Level 100

Strike – Düşük HP'de yüksek özel ve normal saldırılar yapmaya odaklanır

Düşük HP'de yüksek özel ve normal saldırılar yapmaya odaklanır Support – Partnerlerinin HP ve hareketlerini güçlendirirler

Partnerlerinin HP ve hareketlerini güçlendirirler Tech – Status efekti veren Pokemon'ları olur

Eğitmen Rol Taban potansiyel Pokemon Agatha Tech ☆☆☆☆ Gengar

Gengar (Mega Gengar) Barry Strike ☆☆☆ Piplup

Prinplup

Empoleon Blaine Tech ☆☆☆☆ Ponyta Brawly Tech ☆☆☆ Makuhita Brendan Strike ☆☆☆☆☆ Treecko Brock Tech ☆☆☆ Onix

Tyranitar Bruno Strike ☆☆☆☆ Machamp Brycen Tech ☆☆☆ Cryogonal Bugsy Strike ☆☆☆ Beedrill

Beedrill (Mega Beedrill) Candice Tech ☆☆☆ Abomasnow Cheryl Support ☆☆☆ Blissey Clair Strike ☆☆☆☆ Kingdra Clay Tech ☆☆☆ Palpitoad Crasher Wake Tech ☆☆☆ Floatzel Drake Support ☆☆☆☆ Salamence Erika Tech ☆☆☆ Vileplume Flannery Tech ☆☆☆ Torkoal Flint Strike ☆☆☆☆ Infernape Gardenia Strike ☆☆☆☆ Roserade Grant Tech ☆☆☆☆ Amaura Hapu Strike ☆☆☆ Mudsdale Hau Strike ☆☆☆☆ Raichu (Alola Form) Iris Strike ☆☆☆ Haxorus Janine Tech ☆☆☆ Ariados Kahili Strike ☆☆☆☆ Toucannon Karen Strike ☆☆☆☆☆ Houndoom

Houndoom (Mega Houndoom) Korrina Strike ☆☆☆ Lucario

Lucario (Mega Lucario) Kris Strike ☆☆☆☆☆ Totodile

Croconaw

Feraligatr Liza Support ☆☆☆ Lunatone Lorelei Tech ☆☆☆☆ Lapras Lt. Surge Tech ☆☆☆ Voltorb Main Character Strike ☆☆☆ Pikachu Marley Support ☆☆☆ Arcanine Marlon Support ☆☆☆ Carracosta Marshal Strike ☆☆☆☆ Conkeldurr Maylene Support ☆☆☆ Meditite Mina Tech ☆☆☆ Granbull Misty Support ☆☆☆ Starmie Noland Strike ☆☆☆☆ Pinsir

Pinsir (Mega Pinsir) Norman Strike ☆☆☆ Slaking Olivia Strike ☆☆☆☆☆ Lycanroc (Midnight Form) Phoebe Support ☆☆☆☆☆ Dusclops Pryce Strike ☆☆☆ Seel

Dewgong Ramos Tech ☆☆☆ Weepinbell Roark Strike ☆☆☆ Cranidos Rosa Support ☆☆☆☆☆ Snivy

Servine

Serperior Roxanne Support ☆☆☆ Nosepass Roxie Strike ☆☆☆☆ Whirlipede Shauntal Strike ☆☆☆☆ Chandelure Siebold Strike ☆☆☆☆ Clawitzer Skyla Support ☆☆☆ Swanna Sophocles Tech ☆☆☆☆ Togedemaru Tate Strike ☆☆☆ Solrock Thorton Tech ☆☆☆☆ Bronzong Whitney Tech ☆☆☆☆ Miltank Wikstrom Tech ☆☆☆☆ Aegislash

Aegislash (Blade Forme) Will Tech ☆☆☆☆ Xatu Winona Tech ☆☆☆ Pelipper Wulfric Strike ☆☆☆ Avalugg

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