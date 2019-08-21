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Pokemon Masters'da birçok eğitmen vardır. Rozetlerini kazanmak için bu eğitmenlerle farklı savaşlarda karşılaşacaksınız. Bu Pokemon Masters Eğitmenler Rehberi, oyundaki mevcut tüm eğitmenlerin taban potansiyellerini gösterecek.
Tüm Pokemon Masters Eğitmenleri ve Özellikleri
İşte şu anki tüm Pokemon Master eğitmenleri. Taban potansiyeli eğitmenin ne kadar güçlü olabileceğini göstermektedir. 2, 3 ve 5 yıldız olarak sıralanır. Aynı zamanda Strike, Tech ve Support olarak sıralanan rolleri vardır.
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|Yıldız
|Taban Maksimum Seviye
|Yükseltilmiş Maksimum Seviye
|Yükseltilmiş Maksimum Seviye
|Yükseltilmiş Maksimum Seviye
|Final Maksimum Seviye
|☆☆☆
|Level 30
|Level 45
|Level 60
|Level 75
|Level 90
|☆☆☆☆
|Level 35
|Level 50
|Level 65
|Level 80
|Level 95
|☆☆☆☆☆
|Level 40
|Level 55
|Level 70
|Level 85
|Level 100
- Strike – Düşük HP'de yüksek özel ve normal saldırılar yapmaya odaklanır
- Support – Partnerlerinin HP ve hareketlerini güçlendirirler
- Tech – Status efekti veren Pokemon'ları olur
|Eğitmen
|Rol
|Taban potansiyel
|Pokemon
|Agatha
|Tech
|☆☆☆☆
|Gengar
Gengar (Mega Gengar)
|Barry
|Strike
|☆☆☆
|Piplup
Prinplup
Empoleon
|Blaine
|Tech
|☆☆☆☆
|Ponyta
|Brawly
|Tech
|☆☆☆
|Makuhita
|Brendan
|Strike
|☆☆☆☆☆
|Treecko
|Brock
|Tech
|☆☆☆
|Onix
Tyranitar
|Bruno
|Strike
|☆☆☆☆
|Machamp
|Brycen
|Tech
|☆☆☆
|Cryogonal
|Bugsy
|Strike
|☆☆☆
|Beedrill
Beedrill (Mega Beedrill)
|Candice
|Tech
|☆☆☆
|Abomasnow
|Cheryl
|Support
|☆☆☆
|Blissey
|Clair
|Strike
|☆☆☆☆
|Kingdra
|Clay
|Tech
|☆☆☆
|Palpitoad
|Crasher Wake
|Tech
|☆☆☆
|Floatzel
|Drake
|Support
|☆☆☆☆
|Salamence
|Erika
|Tech
|☆☆☆
|Vileplume
|Flannery
|Tech
|☆☆☆
|Torkoal
|Flint
|Strike
|☆☆☆☆
|Infernape
|Gardenia
|Strike
|☆☆☆☆
|Roserade
|Grant
|Tech
|☆☆☆☆
|Amaura
|Hapu
|Strike
|☆☆☆
|Mudsdale
|Hau
|Strike
|☆☆☆☆
|Raichu (Alola Form)
|Iris
|Strike
|☆☆☆
|Haxorus
|Janine
|Tech
|☆☆☆
|Ariados
|Kahili
|Strike
|☆☆☆☆
|Toucannon
|Karen
|Strike
|☆☆☆☆☆
|Houndoom
Houndoom (Mega Houndoom)
|Korrina
|Strike
|☆☆☆
|Lucario
Lucario (Mega Lucario)
|Kris
|Strike
|☆☆☆☆☆
|Totodile
Croconaw
Feraligatr
|Liza
|Support
|☆☆☆
|Lunatone
|Lorelei
|Tech
|☆☆☆☆
|Lapras
|Lt. Surge
|Tech
|☆☆☆
|Voltorb
|Main Character
|Strike
|☆☆☆
|Pikachu
|Marley
|Support
|☆☆☆
|Arcanine
|Marlon
|Support
|☆☆☆
|Carracosta
|Marshal
|Strike
|☆☆☆☆
|Conkeldurr
|Maylene
|Support
|☆☆☆
|Meditite
|Mina
|Tech
|☆☆☆
|Granbull
|Misty
|Support
|☆☆☆
|Starmie
|Noland
|Strike
|☆☆☆☆
|Pinsir
Pinsir (Mega Pinsir)
|Norman
|Strike
|☆☆☆
|Slaking
|Olivia
|Strike
|☆☆☆☆☆
|Lycanroc (Midnight Form)
|Phoebe
|Support
|☆☆☆☆☆
|Dusclops
|Pryce
|Strike
|☆☆☆
|Seel
Dewgong
|Ramos
|Tech
|☆☆☆
|Weepinbell
|Roark
|Strike
|☆☆☆
|Cranidos
|Rosa
|Support
|☆☆☆☆☆
|Snivy
Servine
Serperior
|Roxanne
|Support
|☆☆☆
|Nosepass
|Roxie
|Strike
|☆☆☆☆
|Whirlipede
|Shauntal
|Strike
|☆☆☆☆
|Chandelure
|Siebold
|Strike
|☆☆☆☆
|Clawitzer
|Skyla
|Support
|☆☆☆
|Swanna
|Sophocles
|Tech
|☆☆☆☆
|Togedemaru
|Tate
|Strike
|☆☆☆
|Solrock
|Thorton
|Tech
|☆☆☆☆
|Bronzong
|Whitney
|Tech
|☆☆☆☆
|Miltank
|Wikstrom
|Tech
|☆☆☆☆
|Aegislash
Aegislash (Blade Forme)
|Will
|Tech
|☆☆☆☆
|Xatu
|Winona
|Tech
|☆☆☆
|Pelipper
|Wulfric
|Strike
|☆☆☆
|Avalugg
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