REKLAMLAR



Samsung Galaxy S10 cep telefonunda birçok numara var ve bu anlamda inanılmaz özelliklere sahip bir telefon. Aşağıda bazı kullanışlı Galaxy S10 ipuçlarını ve özelliklerini bulacaksınız.

Samsung Galaxy S10'un Az Bilinen Özellikleri, İpuçları

Arama Sonuçlarını Filtreleyin

Sadece Finder'ı kullanarak ihtiyacınız olanı her şeyi arayabilirsiniz. Bildirim tepsisini aşağı çekin, büyüteç simgesine dokunun ve aradığınız şeyi arama çubuğuna yazın. Genellikle çok iyi çalışır. Sağdaki üç dikey noktaya dokunursanız, Finder'ın gösterdiği şeyleri filtreleyebilir, belirli uygulamaları aramaların dışında tutabilirsiniz.

Hızlı Ayarları Özelleştirin

Hızlı ayarları sürükleyerek açın. Sağ üstteki üç dikey noktaya dokunursanız bu küçük menüye neyin dahil edileceğini seçebilir ve tam olarak istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz.

REKLAMLAR



Uygulama Çekmesini Gizlemek

Uygulama tepsinizi açmak için alttan yukarı kaydırabilirsiniz, ancak varsayılan düzeni sevmek zorunda değilsiniz. Sağ üstteki üç dikey noktaya dokunun; uygulama simgelerini sıralayabilir ve farklı giriş ekranı ayarlarına erişebilirsiniz. Ayrı bir uygulama çekmecesi olmamasını tercih ediyorsanız, ana ekran düzenine dokunun ve sadece ana ekran seçeneğine geçin.

Pop-up Görüntülemeyi Açmak

Pop-up görünümü, Facebook Messenger'ın yaptığı gibi bazı uygulamaların diğerlerinin üstünde çıkmasını sağlayan akıllı bir seçenektir. Ayarlar> Gelişmiş özellikler> Akıllı pop-up görünümde bu özelliği bulabilirsiniz. Çoklu pencere desteğine sahip herhangi bir uygulama burada açılabilir, ancak en çok mesajlaşma uygulamaları için iyi sonucu verdiğini düşünüyoruz.

Hassas Dosya ve Uygulamaları Saklayın

Samsung, utancınızı Secure Folder ile gizlemenizi sağlar. Kullanmak için bildirim gölgesini aşağı doğru sürükleyin ve hızlı ayarlarınızdaki Güvenli Klasör simgesine dokunun. Klasöre şifre bile koyabilirsiniz.

Kamera Çentiğini Gizleyin

Kamera çentiğini S10'unuzda gizleyebilirsiniz. Ayarlar> Ekran> Tam ekran uygulamalar yolunu izleyin ve ön kamerayı gizle seçeneğine gidin.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum