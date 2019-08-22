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Her Samsung Note 10 sorunu ya da problemi için Samsung desteğini aramanıza, forumlara saatlerce göz atmanıza veya operatörünüzden yardım almaya çalışmanıza gerek yoktur. Bunun yerine çoğu Note 10 sorununu çözmenize yardımcı olacak bu yazımıza göz atın.

Yaygın Samsung Galaxy Note 10 Sorunları ve Çözümleri

Parmak İzi Tarama Sorunu

Parmak izinizi kaydederken parmağınızı birkaç farklı konuma getirin. Ardından parmak ucunuzu telefonu bir elinizle tutarken kaydedin. Bu şekilde daha gerçekçi kayıt vermiş olacaksınız. Ekran koruyucu kullanıyorsanız ekran hassasiyetini artırma adımlarını paylaştığımız şu yazımıza göz atabilirsiniz.

Ekrana Kazayla Dokunma Sorunu

Ayarlar'a gidin ve Ekran'ı seçin.

Yanlışlıkla Dokunma Koruması için aşağı kaydırın

Özelliği AÇIK konumuna getirin

Bu sayede 6.8 inçlik bu devasa ekranda artık istenmeyen dokunmalar yapmanız biraz olsun önlenmiş olur.

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Uygulama Çekmecesi Butonu Kayıp Sorunu

Aşağıdaki adımlar Note 10'a özel bir buton ekleyecek. Bu sayede uygulama tepsisini kolayca açabileceksiniz. "Sadece ana ekran" özelliğini seçerseniz iPhone gibi tüm uygulamalar ana ekranda olur.

Ekranınızdaki herhangi bir boş alana basın ve basılı tutun.

Dişli şeklindeki ayarlar düğmesine dokunun.

Ardından "Uygulamlar Düğmesi" etiketli seçeneğe basın ve "Uygulamaları göster" düğmesini seçin.

Tam Ekran Olmayan Uygulamaları Düzeltmek

Çoğu uygulama ve oyun Note 10'da tüm ekrana sığacak şekilde ölçeklenir, ancak bazılarında olmaz. Öyleyse, sorunu çözmek için bu adımları izleyin. Bu rehber Galaxy S8'e aittir, ancak aynı adımlar Android 9 Pie One UI'da bile geçerlidir.

Bildirim çubuğunu aşağı çekin ve Ayarlar dişli simgesine basın.

Ekran'a dokunun

Tam ekran uygulamalar isimli seçeneği seçin

Tam ekran olmayan herhangi bir uygulamaya dokunun ve Otomatik'ten Tam Ekran'a geçin

Galaxy Note 10 Donma Sorunu

Note 10'unuz donuyorsa veya yanıt vermiyorsa, hem güç hem de ses kısma düğmelerini aynı anda 7-8 saniye basılı tutun. Telefon kapanacak ve yeniden başlatılacak. İşlem telefonu yeniden başlatmaya zorlar.

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