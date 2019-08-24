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QWERTY fiziksel klavyeye sahip telefonlar artık popüler değil. Fakat bu tamamen yok oldukları anlamına gelmiyor. Çoğu cihazın dokunmatik ekrana sahip olduğu bir zamanda, klavyeli bir akıllı telefon alakasız gelebilir ancak bu cihazlarda yazmak daha keyiflidir.

2019'da En İyi Klavyeli Telefonlar

BlackBerry KEY2 – 777 ABD doları

KEY2, BlackBerry'nin en iyi akıllı telefonu. Daha ince ve daha hafif bir tasarıma ve 7 serisi alüminyum alaşımlı çerçeveye sahip olan bu akıllı telefon her zamanki BlackBerry telefonlarından pek uzak değil. Kısayolları olan tamamen yeni Speed ​​Key ile donatılmış akıllı bir klavyeyle geliyor.

Özellikler:

Qualcomm SDM 660 Octa Çekirdekli 2.2 GHz işlemci

4,5 inçlik dokunmatik ekran ve Corning Gorilla cam

12M ve 12M çift ana kamera (Çift Tonlu LED Flaş)

8MP Sabit Odaklı kamera

64GB dahili depolama, 6GB RAM

8.1 Oreo OS

BlackBerry Priv – 299 ABD doları

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BlackBerry Priv, eski bir modeldir. İlk kez 2015 yılında piyasaya sürüldü. Yine de klavyeli en iyi akıllı telefonlardan biri olarak kaldı. Bu akıllı telefon, markanın akıllı telefon özelliklerini klasik BlackBerry işlevleriyle birleştiren modern ve "eski" arasındaki boşluğu doldurmaya yönelik ilk başarılı girişimiydi. Gelişmiş güvenlik özelliklerine sahiptir.

Özellikler:

Optik görüntü sabitleme özellikli 18 MP kamera

5,4 inç AMOLED ekran

Qualcomm Snapdragon 808 Çift Çekirdekli işlemci

32GB dahili hafıza, 3G RAM

Optik trackpad

Samsung Galaxy S8+ – 454,31 ABD doları

Teknik olarak, bu akıllı telefon ek bir klavye ile gelmiyor. Ancak, fiziksel bir klavyeyle kolayca bir telefona dönüştürebilirsiniz. Bu listeye dahil etmeye karar verdik. Bu model tam özellikli bir akıllı telefon, zengin özelliklere sahip ve zarif görünümlü. Klavyeyi ayrı olarak Amazon gibi mağazalardan satın alabiliyorsunuz.

Özellikler:

6,2 inç Quad HD Infinity Ekranı (Süper AMOLED)

8MP otomatik odaklamalı ön kamera

12MP OIS otomatik odaklamalı arka kamera

64G dahili depolama, 4GB RAM

BlackBerry KEYone – 259,99 ABD doları

KEY2'yi oldukça pahalı bulursanız, daha ucuz olan önceki model BlackBerry KEYone'u tercih edebilirsiniz. Bu akıllı telefon yeni modelden daha ağır ve daha kalın olabilir ancak fiyatını hak eder.

Özellikler:

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4,5 inç dokunmatik ekran

Corning Gorilla Glass 4

Qualcomm Snapdragon 625 işlemci

Darbelere dayanıklı çerçeve (anodize edilmiş alüminyum kasa)

12MP arka kamera

7.1 Nuga OS

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