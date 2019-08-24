QWERTY fiziksel klavyeye sahip telefonlar artık popüler değil. Fakat bu tamamen yok oldukları anlamına gelmiyor. Çoğu cihazın dokunmatik ekrana sahip olduğu bir zamanda, klavyeli bir akıllı telefon alakasız gelebilir ancak bu cihazlarda yazmak daha keyiflidir.
2019'da En İyi Klavyeli Telefonlar
BlackBerry KEY2 – 777 ABD doları
KEY2, BlackBerry'nin en iyi akıllı telefonu. Daha ince ve daha hafif bir tasarıma ve 7 serisi alüminyum alaşımlı çerçeveye sahip olan bu akıllı telefon her zamanki BlackBerry telefonlarından pek uzak değil. Kısayolları olan tamamen yeni Speed Key ile donatılmış akıllı bir klavyeyle geliyor.
Özellikler:
- Qualcomm SDM 660 Octa Çekirdekli 2.2 GHz işlemci
- 4,5 inçlik dokunmatik ekran ve Corning Gorilla cam
- 12M ve 12M çift ana kamera (Çift Tonlu LED Flaş)
- 8MP Sabit Odaklı kamera
- 64GB dahili depolama, 6GB RAM
- 8.1 Oreo OS
BlackBerry Priv – 299 ABD doları
BlackBerry Priv, eski bir modeldir. İlk kez 2015 yılında piyasaya sürüldü. Yine de klavyeli en iyi akıllı telefonlardan biri olarak kaldı. Bu akıllı telefon, markanın akıllı telefon özelliklerini klasik BlackBerry işlevleriyle birleştiren modern ve "eski" arasındaki boşluğu doldurmaya yönelik ilk başarılı girişimiydi. Gelişmiş güvenlik özelliklerine sahiptir.
Özellikler:
- Optik görüntü sabitleme özellikli 18 MP kamera
- 5,4 inç AMOLED ekran
- Qualcomm Snapdragon 808 Çift Çekirdekli işlemci
- 32GB dahili hafıza, 3G RAM
- Optik trackpad
Samsung Galaxy S8+ – 454,31 ABD doları
Teknik olarak, bu akıllı telefon ek bir klavye ile gelmiyor. Ancak, fiziksel bir klavyeyle kolayca bir telefona dönüştürebilirsiniz. Bu listeye dahil etmeye karar verdik. Bu model tam özellikli bir akıllı telefon, zengin özelliklere sahip ve zarif görünümlü. Klavyeyi ayrı olarak Amazon gibi mağazalardan satın alabiliyorsunuz.
Özellikler:
- 6,2 inç Quad HD Infinity Ekranı (Süper AMOLED)
- 8MP otomatik odaklamalı ön kamera
- 12MP OIS otomatik odaklamalı arka kamera
- 64G dahili depolama, 4GB RAM
BlackBerry KEYone – 259,99 ABD doları
KEY2'yi oldukça pahalı bulursanız, daha ucuz olan önceki model BlackBerry KEYone'u tercih edebilirsiniz. Bu akıllı telefon yeni modelden daha ağır ve daha kalın olabilir ancak fiyatını hak eder.
Özellikler:
- 4,5 inç dokunmatik ekran
- Corning Gorilla Glass 4
- Qualcomm Snapdragon 625 işlemci
- Darbelere dayanıklı çerçeve (anodize edilmiş alüminyum kasa)
- 12MP arka kamera
- 7.1 Nuga OS
Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum