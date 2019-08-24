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Kız arkadaşa verilebilecek bu teknolojik hediyeler özel bir güne özgü değildir. Yıl dönümü, doğum günü, Noel, Sevgililer Günü, vb. durumlarda verilebilirler. İşte bu teknolojiler hediyeler.

Kız Arkadaşınıza Alabileceğiniz En İyi Teknolojik Hediyeler

Kadınlar için Fosil Q Hybrid Akıllı Saat – 92.39 ABD Dolar

Klasik görünümlü bir akıllı saat hediye etmek istiyorsanız, kız arkadaşınıza bu güzel ürünü satın alabilirsiniz. İşte ya da her yerde giyilebilecek bir model.

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Özellikler:

Etkinlik takibi

Uyku izleme

Akıllı telefon bildirimi

Otomatik saat dilimi güncelleme

30 metreye kadar su geçirmez

Fujifilm Instax SQ20 Insta Kamera – 159,95 ABD doları

Fotoğrafı anında basabilmek harika bir işlevdir. Retro ama aynı zamanda zengin teknik özellikli bu ürün iyi bir kız arkadaş hediyesi olabilir. Kız arkadaşınız bunu anları yakalamak onları anında fotoğraf halinde basmak için herhangi bir yerde kullanabilir. Fujifilm Instax SQ20 16 farklı filtreyle gelir, böylece fotoğrafı yazdırmadan önce düzenleyebilirsiniz.

Özellikler:

1:1 görüntü oranı

2.7 inç TFT Color LCD monitör

Sıra filtresi

Karma dizayn

Kindle Paperwhite – 129,99 dolar

Eğer kız arkadaşınız kitap okumayı seviyorsa, akla ilk gelen olağan bir hediyedir. Bu e-okuyucular oldukça kullanışlıdır ve Kindle Paperwhite üst seviye çözümlerden biridir. Parlama yapmayan 300 ppi ekrana sahip olan bu okuyucu, fiziksel bir kitap okumaya çok benzeyen bir deneyim sağlar. Kağıttan tasarruf edin ve dijital olun.

Özellikler:

Su geçirmez

Sesli (sesli kitaplar için)

En çok satanlara ve yeni sürümlere anında erişim

En ince ve en hafif Kindle

Gerçek kağıt benzeri ekran

iskn Slate 2 Grafik Tableti – 157,99 ABD Doları

İskn tarafından sunulan Slate 2, kullanıcıların favori kalem ve kağıtlarıyla çizim yapmasını sağlar. Eğer kız arkadaşınızın sanatsal bir tarafı varsa, bu grafik tablet çok hoş bir hediye olur. Herhangi bir kaleme takabilen çıkarılabilir bir halkayla birlikte gelir. Çizimler anında dijitale dönüştürülür. Slate üzerinde herhangi bir tür kağıt kullanabilirsiniz. Böylece her zaman rahatça çizim yapmak mümkündür. Grafik tablet modu, kullanıcının çeşitli çizim yazılımlarını kullanmasını sağlar.

Özellikler:

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0,27 inç'e kadar herhangi bir kağıtla uyumlu

Çıkarılabilir halka

Yazılım uyumlu çizim

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