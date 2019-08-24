Redmi Note 8 Pro Kamerası 25 Kat Yakınlaştırma Yapıyor

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Redmi, önümüzdeki hafta Note 8 ve Note 8 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, Pro varyantının 64 MP kamerayla geleceğini çoktan onayladı ve şimdi kameranın 25x zoom özelliğinin sağladığı ayrıntıları gösteren yeni bir poster yayımladı.

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Şirket ayrıca, 64 MP kameranın 9248 x 6936 piksel çözünürlük ile bir Full-HD'den 25 kat, 4K'dan 7,7 kat ve 8K çözünürlükten 2 kat daha yüksek çözünürlüğe sahip fotoğraflar çektiğini söylüyor.

Note 8 ve Note 8 Pro'nun her ikisi de oyun odaklı Helio G90T çipseti tarafından desteklenecek, ancak Pro olmayan varyant muhtemelen 64MP yerine 48MP sensörle gelecek.

Redmi Note 8 serisinin resmi tanıtımı artık bir hafta uzaklıkta, ancak bu süreçte resmi teaser'lar ve sızıntılar aracılığıyla bu cihazlar hakkında daha fazla şey öğreniyoruz

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