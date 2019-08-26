2019'da Genel Kullanım İçin En İyi Tabletler

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İyi Android tabletlerden günlük işleri sorunsuzca yürütebilecek güce ve yeteneğe sahip olması beklenir. Ayrıca yeterince taşınabilir olması da önemlidir. 10 inç bu anlamda ideal bir seviye. Listemizdeki bu Android tabletler 2019'un en iyi seçenekleri arasında yer alıyor.

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Samsung Galaxy Tab S4

Bu 2019 Samsung Galaxy Tab S4 tüketicilere gerçekten bir dizüstü bilgisayar gibi mobilite sunan 2'si 1 arada bir Android tablettir. iPad Pro 10.5 ile rekabet edebilmek için Samsung, S Pen stylus kalem de sunuyor.

Dex modu Samsung Galaxy Tab S4 ekran görünümünü bir masaüstü arayüzüne dönüştürür. Uygulamaları sola hizalanır ve başlatıldığında yeniden boyutlandırılabilir bir pencere açar. Bununla birlikte, sorunsuz ve hızlı bir şekilde çalışır.

Samsung Galaxy Tab S4 Özellikleri:

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Ekran boyutu: 10,5 inç

Ekran çözünürlüğü: 2560'a 1600, AMOLED ekran

İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo

Arka kamera: 13MP

Ön kamera: 8MP

Ortalama pil ömrü: 15 saat

RAM: 4GB

GPU: Adreno 540

Dahili Depolama: 64GB / 256GB

Samsung Galaxy Tab A (2018 Model)

Bu Samsung Galaxy Tab A tablet orta sınıf bir çözüm ve Samsung Galaxy Tab A 8.0'ın güncellenmiş bir sürümüdür. Samsung Galaxy Tab A 10.1'den sonra tasarım değiştirdi. Ekranın altındaki fiziksel düğmelerin kaldırıldığını fark edeceksiniz. Ön ekranı Gorilla Glass 4 ile korunmaktadır ve arkası plastikten yapılmıştır. Bununla birlikte, bazı tüketiciler tam metal gövdeyi tercih eder.

Samsung Galaxy Tab A Özellikler:

Ekran boyutu: 10,5 inç

Ekran çözünürlüğü: IPS LCD ile 1920 x 1200 çözünürlük

İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo

Arka kamera: 8MP

Ön kamera: 5MP

Ortalama pil ömrü: 11 saat

RAM: 3GB

Lenovo Tab 4 Plus

Lenovo Tab 4 Plus, 10 inçlik geniş ekranı ve olağanüstü ekran çözünürlüğü nedeniyle 2019'da harika bir tablettir. Büyük ekran boyutuna rağmen taşımak için rahat ve kullanışlıdır. Ancak, Android işletim sisteminin daha eski bir sürümüne sahiptir. Performansı daha iyi olabilirdi.

Lenovo Tab 4 Plus Özellikleri:

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Ekran boyutu: 10.1 inç

Ekran çözünürlüğü: IPS LCD ile 1920 x 1200 çözünürlük

İşletim sistemi: Android 7.1 Nougat (Android 8.0 Oreo'ya yükseltilebilir)

Arka kamera: 8MP

Ön kamera: 5MP

Ortalama pil ömrü: 11 saat

RAM: 2GB

Dahili Depolama: 16GB

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