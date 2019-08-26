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Bugün Samsung, resmi olarak Galaxy A50s ve Galaxy A30s'i tanıttı – adlarının da belirttiği gibi cihazlar bazı küçük güncellemeler sunacak. En çok satan A modellerinden biri olan Galaxy A50'nin bu yeni versiyonu muhtemelen daha da başarılı olacak

Galaxy A50s ve A30s İnce Çerçeveler ve Yeni Kameralarla Geliyor

Samsung Galaxy A50s

Samsung, Galaxy A50s'nin arka panelini dört desenden oluşan geometrik ve holografik efektler içerecek şekilde yeniden tasarladı – Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Green ve Prism Crush Violet 2 bu renkler arasında.

Ayrıca kameralar yenilendi. Galaxy A50s, eski 5MP derinlik sensörü ve 8MP 123 derecelik ultrawide modüllerle eşleştirilmişti. Yeni cihaz 48MP f / 2.0 ana kamera ile geliyor.

Selfie kamera ise 25MP f / 2.0'dan 32MP f / 2.0 ünitesine yükseltildi.

Bunlar dışında Galaxy A50s, A50 adaşı ile hala aynı. Önde 6,4 inç 1080×2340 piksel Infinity-U Süper AMOLED ekran var. Galaxy A50s 4GB veya 6GB RAM, 15W hızlı şarjlı 4.000mAh batarya ve ekran parmak izi tarayıcısı içerecek. Yonga seti 10nm Exynos 9610 okta çekirdekli bir çipset olacak.

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Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A30s de yeni bir tasarım kazanıyor ve aynı dört renkte geliyor. Arka kamera, yeni bir 25MP f / 1.7 ana ünite (16MP yerine) ve eski 5MP derinlik sensöründen oluşuyor. Ayrıca yeni bir 8MP ultrawide modülü var. Selfie kamera 16MP f / 2.0 ile değişmemiş.

Eklenen bir başka özellik de ekran parmak izi tarayıcısı – eski telefonun arkaya monte edilmiş sıradan tarayıcısı vardı.

Galaxy A30s, orijinal A30'un 1080p panelinden 720x1560px çözünürlüğe düşüyor. Ekran 6,4 inç Infinity-V Süper AMOLED olacak. 3GB veya 4GB RAM'i ve 15W şarj hızı ile 4.000mAh pil içerecek. Yonga seti 14nm Exynos 7904 okta çekirdekli bir çipset olacak.

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