REKLAMLAR



Siyah ekran sorunu zaman zaman Samsung Galaxy A20'de ortaya çıkabiliyor. Siyah ekran telefonda donanım sorunları var izlenimi vermesine rağmen aslında bu kendinizin çözebileceği bir tür yazılım sorunudur. Bu nedenle, cihazınız yanıt vermeyi bırakıp siyah bir ekranda takılı kalırsa hemen endişelenmeyin. İşte çözüm yolları.

Samsung Galaxy A20 Siyah Ekranda Takılı Kalma Sorunu

Bu telefonun sahiplerinden biriyseniz ve şu anda benzer bir sorundan rahatsızsanız, bu makalenin bir şekilde veya başka şekilde size yardımcı olabileceğine inanıyoruz.

Öncelikle problemin yazılımsal olduğunu söyledik ancak her zaman darbe ya da sıvı hasarı kaynaklı arıza ihtimali vardır. Bunu anlamanın tek yolu aşağıdaki adımları uygulamaktır.

Cihazı Yeniden Başlatmaya Zorlayın

Galaxy A20'deki siyah ekran sorununu çözmenin en etkili yollarından biridir. Bunun nedeni, bu sorunun genellikle sistem yanıt vermeyi durdurduğu zaman ortaya çıkmasıdır.

REKLAMLAR



Sesi azalt düğmesini basılı tutun.

Ses düğmesini basılı tutarken, güç düğmesini de basılı tutun.

Her iki tuşu da 15 saniye boyunca veya Galaxy A20 logosu ekranda görünene kadar basılı tutun.

Telefon logosunu ekranda görüldüğünde sorun çözülmüş demektir. Bununla birlikte eğer Galaxy A20'niz hala yanıt vermiyorsa aşağıdaki çözüme geçin.

Telefon Şarj Olurken Yeniden Başlatma

Bu kez pilin boş olması ihtimalini göz önüne alıyoruz. Telefon yetersiz pil nedeniyle kapanırken sistem yarı yolda çökerse telefon siyah ekranda takılı kalabilir.

Şarj cihazını doğrudan duvar prizine takın.

Orijinal kabloyu kullanarak telefonu şarj cihazına bağlayın.

Telefonun şarj simgesini gösterip göstermemesine bakılmaksızın, en az 10 dakika boyunca şarj cihazına bağlı bırakın.

Ardından, telefon hala şarj cihazına bağlıyken, Ses Azaltma düğmesini basılı tutun.

Ses düğmesini basılı tutarken, güç düğmesini de basılı tutun.

Her iki tuşu da 15 saniye boyunca veya Galaxy A20 logosu ekranda görünene kadar basılı tutun.

Bu adım sorununu çözdüyse ancak zaman zaman siyah ekran görmeye devam ediyorsanız A20'yi temizce baştan yükleyin.

Telefonunuzu geri yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

REKLAMLAR



Cihazı kapatın.

Ses açma ve güç tuşlarını basılı tutun.

Galaxy A20 logosu göründüğünde, düğmeleri bırakın.

Galaxy A20 cihazınız kurtarma moduna geçmeye devam edecek. Mavi ve sarı metinlerle siyah bir ekran göründüğünde, bir sonraki adıma geçin.

"Verileri temizle / fabrika ayarlarını geri yükle" seçeneğini vurgulamak için Sesi Azaltma tuşunu kullanın

Seçmek için Güç düğmesine basın.

"Evet" seçilene kadar Ses Kısma düğmesine basın.

Tümden sıfırlamayı seçmek ve başlatmak için Güç düğmesine basın.

Genel kurtarma tamamlandığında, "Sistemi şimdi yeniden başlat" seçili olacak.

Cihazı yeniden başlatmak için güç düğmesine basın.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum