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Android Facebook uygulamaları sık sık çökmeler yaşayabiliyor. Galaxy A30 için de durum farklı değil. Facebook'un bu cihazda çökmesini engellemek için yapabileceğiniz birçok şey var.

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Samsung Galaxy A30'da Facebook'un Sürekli Çökmesi Sorunu

Aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin:

Facebook'u Zorla Kapatın

Bir uygulama sorunu ile uğraşırken yapılacak ilk şey kapatmaya zorlamaktır. Özellikle sistemin uzun süre çalışmaya devam etmesi durumunda yaşanmaktadır. Sorunun geçici olup olmadığını kontrol etmek için ve telefonunuzu yeniden başlatmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Ekranınızdaki Son Uygulamalar yazılım tuşuna (Home düğmesinin solunda üç dikey çizgiye sahip olan) dokunun.

Hemen Son Uygulamalar ekranı gösterilir, Instagram uygulamasını aramak için sola veya sağa kaydırın. Sonra kapatmak için uygulamayı yukarı kaydırın. Tüm uygulamaları yeniden başlatmak için Tümünü Kapat'a dokunun.

Bir uygulamayı başka bir yöntem kullanarak kapatmaya zorlamak istiyorsanız, şunu deneyin:

Ayarlar uygulamasını açın.

Uygulamalar üzerine basın.

Diğer Ayarlar simgesine dokunun.

Sistem Uygulamalarını Göster'i tıklayın

Facebook uygulamasını arayın.

Zorla Durdur'a dokunun

Facebook Uygulamasını Güncelleyin

Ayrıca birçok Facebook hatasını düzeltmenin genel yolu Facebook'unuzu güncellediğinizden emin olmaktır. Google Play Store uygulamasından güncellemeniz yeterlidir.

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