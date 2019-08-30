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Mobil oyun her zamankinden daha ciddi ve PC dünyasından uyarlanan birçok seçkin oyun artık mobil cihazlarımıza geliyor. Bunlar arasında en üst düzey spor simülasyonlarından rekabetçi arcade'lere kadar uzanan bir liste var. Android telefonda oyun deneyiminizi daha da iyileştirecek aksesuarlar kullanarak eğlencenizi katlayabilirsiniz. İşte onlar.

Telefonlar İçin En İyi Oyun Aksesuarları

Harici Batarya: Xiaomi 10000 mAh

%90'dan fazla dönüşüm oranı sunan Xiaomi 10000 mAh (Versiyon 3), gerçek çıkış kapasitesine yakın deneyim sunuyor. Diğer taraftan, bugün piyasada bulunan pek çok akıllı telefon, tablet ve cihazlarla problemsiz bir şekilde çalışmasını sağlayan alternatifler çıkışlar sunuyor. 5V / 2A, 9V / 2A ve 12V / 1,5A. Oyun deneyiminizin kesintsiz şekilde sürmesini sağlayan en iyi aksesuarlardan biri.

Taşınabilir Kontrolcü: 8bitdo NES30 Pro

Birçok oyunda, dokunmatik kontroller yerine fiziksel düğmelere güvenmek hem performans hem de konfor için bir artı olabilir. İdeal joystick'lerden biridir, tüm mobil işletim sistemleri ile eksiksiz ve uyumludur. Ünlü NES Nintendo'dan esinlenilmiş bu küçük kol AliExpress'te ve Amazon'da satılıyor.

Bluetooth Kulaklık: Parrot Zik 3

İyi kulaklıklar mobil cihazlarda oyun deneyiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Zik 3 Parrot, ses kalitesi konusunda birçok ileri teknoloji alternatif ile yarışıyor. Piyasadaki en "geek" kulaklıklardan biridir. Aktif gürültü azaltma özelliğine de sahiptir. Telefonlar için en iyi oyun aksesuarları arasında.

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Sanal Gerçeklik Gözlüğü: Homido GRAB

Sanal gerçeklik oynamak için süper güçlü bir bilgisayara ve bir Oculus Rift'e yatırım yapmaya gerek yoktur. Android akıllı telefonunuzu bir Homido GRAB'a (4,5 ila 5,7 inç arasını destekler) yerleştirin, uyumlu "Google Cardboard" oyunlarını indirin ve ilk VR deneyimini daha düşük maliyetle tatmaya hazırsınız.

Steelseries Stratus XL Oyun Kolu

Geleneksel büyük konsol kollarına alışanlar, iOS için Stratus XL ile benzer bir kavrama bulmaktan mutluluk duyacaktır. Çift tetik, çift analog çubuk ve kaliteli düğmeler, iki adet AA pil ile çalışan bu mükemmel kolu bir araya getiriyor.

Royole Moon: Mobil Oyun Kaskı

Royole'ın Moon isimli kaskı, iki AMOLED 1080p ekrana sahiptir ve 20 metrelik kavisli bir görüntüyü simüle eder. Çok platformlu bir teknoloji ürünü. Bu birinci sınıf kulaklıklı mikrofon seti sanal gerçeklik kulaklığı değildir, yalnızca ekranlı bir cihazdır. Son derece konforlu, ileri teknoloji ses sistemi ve gürültü azaltma özelliğine sahiptir. Mobil oyunlarda veya video içeriklerde harikadır. O nedenle telefonlar için en iyi oyun aksesuarları listemizde.

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