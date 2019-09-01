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Xiaomi Mi Band 4 en çok satanlar arasına girdi. Çok az rakibin boy ölçüşebileceği düzeyde bir fiyat – performans ürünü. Çok sayıdaki işlevi olan zengin bir fitness tracker. Mi Band 4 ekranını daima açık tutmak bunlardan biri.

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Xiaomi Mi Band 4 Ekranını Daima Açık Tutmak

Xiaomi Mi Band 4'ün farklı ayarlarını kontrol etmek için temel uygulama olan Mi Fit'i kullanırsınız. Birçok yapılandırma seçenekleri sunuyor. Xiaomi Mi Band 4'te çeşitli püf noktaları var. Ekranınızı herhangi bir zamanda sürekli açık tutmak bunlardan biri. Spor yaparken özellikle yararlıdır.

Egzersiz yaparken hangi hızda çalıştığınızı ya da nabzınızın nasıl olduğunu anında görmek istersiniz. Neyse ki Xiaomi bu yeni akıllı bandında gizli bir seçenek sunuyor.

Ekranı sürekli açık tutmak için izlenecek adımlar

Takip edilecek işlem basittir. Yapmanız gereken ilk şey Mi Fit uygulamasını açmak. Bir sonraki adım herhangi bir spor etkinliğine başlamak olacak. Yürüme, koşma veya bisiklete binme arasında seçim yapabilirsiniz.

Sizi en çok ilgilendiren egzersiz seçeneğini işaretleyin ve şimdi sağ üstte bir Ayarlar simgesi olduğunu göreceksiniz. Yapmanız gereken tek şey bu seçeneği açmak ve "Ekranı açık tut" kutusunu işaretlemektir.

Gördüğünüz gibi, işlem basittir. Bu şekilde, cihaz ekranını her zaman açık tutabilirsiniz. Evet Xiaomi Mi Band 4'ün pil tüketimi önemli ölçüde artacak, ancak en azından istediğinizde kolayca kapatıp açabileceksiniz.

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