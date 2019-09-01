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Xiaomi Mi Band 4 pazarda iyi bir başarıya imza atıyor. Üreticinin yeni akıllı bilekliği son derece düşük bir fiyat ancak iddialı özelliklerle geliyor. Geliştirilmiş özelleştirmeler bunlardan biri. Yazımızda Mi Band 4'ün arka planını / kadranını değiştirmekten bahsedeceğiz.

Xiaomi Mi Band 4 Kadranını Değiştirmek

Xiaomi Mi Band 3 kullanıcılarını bu yeni modele geçmeye iten en büyük etkenlerden biri tam renkli ekran oldu. Bunun yanında cihaz artık OLED ekranla geliyor ve 0.95 inç büyüklük sunuyor. Xiaomi Mi Band 4'ün ekranını artık istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz.

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İlk adım, Xiaomi Mi Band 4'ünüz için çok çeşitli özel kadranlar bulabileceğiniz Amazfitwatches web sitesine erişmek olacaktır. İstediğiniz dosyayı seçmeniz ve telefonunuzdaki görüntünün .bin dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Şimdi, Mi Fit uygulamasına girin ve Profil içindeki Xiaomi Mi Band 4'ü seçin. Bir sonraki adım Bileklik ekranı ayarlarına gitmek olacaktı. Şimdi hiç beğenmediğiniz bir görünüm seçin ve bileklikle senkronize edin. Bu kadran daha önce indirmiş olduğunuz yeni ekranla yer değiştirmek için kullanılacak. Bunu yapmak için, telefonunuzda şuraya gitmeniz gerekir: Android – Data – com.xiaomi.hm.health – files – local watch skin.

Xiaomi Mi Band 4 ekranında kullandığınız tüm kadranlara sahip birkaç klasör göreceksiniz. Her klasörde, bir görüntünün yanı sıra hangi modelin olduğunu görebilmeniz için bir .bin dosyası var. Üzerine yazmak istediğiniz modeli bulun ve .bin dosyasına bir isim verin. İdeal olarak, gelecekte düzeltmek istemeniz durumunda "Kopyala" yazın. Şimdi, indirdiğiniz .bin dosyasını taşımak zorundasınız, kesinlikle İndirilenler klasöründe olacak ve onu Xiaomi Mi Band 4'ünüzde kullandığınız kadranların göründüğü klasöre yapıştıracaksınız.

Son adım, indirdiğiniz .bin dosyasını, telefonunuzda bulunan dosyanın adıyla yeniden adlandırmaktır. Örneğin, orijinal dosyaya arkaplan1.bin deniyorsa, yeni kadranınız için de dosyanın adını arkaplan1.bin yapmanız gerekiyor.

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