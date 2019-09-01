Xiaomi Mi Band 4'te Olup Mi Band 3'te Olmayan Özellikler

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Xiaomi'nin ünlü Mi Band 3'ünün halefinin gelmesi için uzun zamandır bekliyorduk. Ve Asya üreticisinin yeni akıllı bilekliği üzerine yapılan çok sayıda sızıntıdan sonra, Xiaomi Mi Band 4 sonunda gerçek oldu. Ve şimdi Çinli firmanın yeni ucuz akıllı bilekliğinin tüm ayrıntılarını bildiğimize göre, önceki model Mi Band 3 ile yeni tanıtılan Xiaomi Mi Band 4 arasında ne gibi farklılıklar olduğunu görelim.

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Xiaomi Mi Band 4 Ekranını Daima Açık Tutmak

Daha büyük ekran ve geniş renkler

Ekran bu yeni, ucuz akıllı bilekliğin en dikkat çekici detaylarından biridir. Xiaomi Mi Band 4'ün ekranı AMOLED teknolojisine ve 0.95 inç ekran boyutuna sahip ve bu da içerikleri daha rahat bir şekilde görüntülememize izin veriyor. Mi Band 3'ün 0,78 inç olmasına kıyasla önemli bir değişim.

Daha fazla özerklik ve daha fazla bağlantı seçeneği

En dikkat çekici detaylardan bir diğeri de Xiaomi Mi Band 4'ün pili. Xiaomi'nin yeni NFC'li akıllı bilekliği şimdi 125 mAh yerine 135 mAh pile sahip. Belirgin bir artış mı tartışılır ancak daha geniş renk sunan ekranı hesaba katarsak gerekli.

Öte yandan cihazda Bluetooth 5.0 var, bu yüzden bilekliği herhangi bir cihazla eşleştirebileceğimiz mesafe önemli ölçüde arttı. Evet Bluetooth 4.0 ile karşılaştırıldığında 240 metrelik bir mesafeden bağlantıda kalmanın yanı sıra iki kat daha fazla hız sunuyor. Akıllı telefonumuzu bulmak için Mi Band'ı kullanmak istiyorsanız çok fark eder. Mi Band 3'e kıyasla avantajlı.

Xiaomi Mi Band 4'ün bir ses asistanı var

Xiaomi Mi Band 4'ün en büyük yeniliklerinden biri de bu oldu. NFC bağlantısı olan model, Asya firmasının ses asistanı Xiao AI'ı kullanıyor. Avrupa pazarında ise Google Asistan veya Amazon Alexa var. Ses asistanlı akıllı bileklik fikri her zaman ilginçtir.

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