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Samsung Galaxy A50'de donma ve kapanma sorunu can sıkıcı olabilir. Çünkü rastgele donmaların ne zaman olacağını bilmezsiniz ve neden ortaya çıktığını anlamak zordur. Öyleyse çözümlere geçelim.

Samsung Galaxy A50'de Donma ve Kapanma Sorunu Çözümü

İlk çözüm: Zorla Yeniden Başlatma işlemini gerçekleştirin

Sesi Azalt düğmesini basılı tutun ve henüz bırakmayın.

Ses düğmesini basılı tutarken, Güç tuşunu da basılı tutun.

Her iki tuşu 15 saniye boyunca veya Galaxy A50 logosu ekranda görünene kadar basılı tutun.

Galaxy A50 cihazınız başarıyla başlatıldıktan sonra, zaman zaman donmaya devam edip etmediğini kontrol etmeye çalışın. Hala devam ederse, bir sonraki çözüme geçin.

İkinci çözüm: Telefonunuzu Güvenli modda çalıştırın

Seçenekler görüntüleninceye kadar Güç tuşunu basılı tutun.

Güç kapatma seçeneğine, Güvenli Mod'a geçinceye kadar dokunun ve basılı tutun.

Cihazınızı yeniden başlatmak için Güvenli mod simgesine dokunun.

Yeniden başlatma başarılı olduktan sonra, ekranın sol alt köşesinde "Güvenli mod" u görmelisiniz.

Bu moddayken, telefonunuzun donmaya devam edip etmediğini kontrol etmeye çalışın. Sorun çözüldüyse, soruna neden olan bir uygulama olduğu anlamına gelir. Daha fazla araştırma yapmak için şu adımları izleyin:

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Standart moda geçmek için telefonunuzu normal şekilde yeniden başlatın.

Telefonun donmaya başladığında yüklediğiniz uygulamaları hatırlayın.

Zaten bir uygulamanız varsa, bildirim panelini aşağı çekmek için ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

Sağ üst köşedeki Ayarlar simgesine dokunun.

Öğesine gidin ve ardından Uygulamalar öğesine dokunun.

Şüpheli uygulamayı bulun ve dokunun.

Depolama öğesine dokunun.

Verileri temizle'ye dokunun ve onaylamak için Tamam'a dokunun.

Geri tuşuna bir kez dokunun ve ardından Kaldır'a dokunun.

Uygulamayı telefonunuzdan kaldırmak istediğinizi onaylayın. Bununla birlikte, Galaxy A50'niz güvenli modda bile donmaya devam ediyorsa, bir sonraki çözüme geçin.

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Üçüncü çözüm: Donmaya devam eden A50'de tüm ayarları sıfırlayın

Bildirim panelini aşağı çekmek için ekranın üstünden aşağı kaydırın.

Sağ üst köşedeki Ayarlar simgesine dokunun.

Genel yönetim seçeneğine gidin ve dokunun.

Sıfırla'ya dokunun.

Ayarları sıfırla öğesine dokunun.

Ayarları sıfırla düğmesine dokunun.

İstenirse, PIN'inizi, parolanızı veya deseninizi girin.

Son olarak, Sıfırla'ya dokunun.

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