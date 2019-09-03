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Samsung Galaxy A50'de "Uyarı: Kamera başarısız oldu" hata mesajı can sıkıcı olabiliyor. Yazılımdaki bu "Kamera durdu" hatasını ortadan kaldırmak için aşağıdakilere göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy A50'de Kamera Başarısız Hatası

Üçüncü taraf uygulamaları kontrol edin

Güç tuşunu basılı tutun.

Güvenli Mod'a geçinceye kadar cihazı kapatma düğmesine dokunun ve basılı tutun.

Cihazınızı yeniden başlatmak için Güvenli mod simgesine dokunun.

Yeniden başlatma başarılı olduktan sonra, ekranın sol alt köşesinde "Güvenli mod" u görmelisiniz.

Güvenli moddayken, Kamera'yı açın ve 'Kamera başarısız oldu' hatasının hala ortaya çıkıp çıkmadığını görmek için fotoğraf çekmeyi deneyin. Telefon bu moddayken sorun çözülürse, yüklediğiniz uygulamalardan birinin soruna neden olduğu anlamına gelir. Daha fazla araştırma yapmak için şu adımları izleyin:

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Standart moda geçmek için telefonunuzu normal şekilde yeniden başlatın.

"Kamera başarısız oldu" hatasının görünmeye başladığı zamanlarda yüklediğiniz uygulamaları hatırlayın.

Böyle bir uygulama hatırlıyorsanız bildirim panelini aşağı çekmek için ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

Sağ üst köşedeki Ayarlar simgesine dokunun.

Uygulamalar öğesine dokunun.

Şüpheli uygulamayı bulun.

Depolama öğesine dokunun.

Verileri temizle'ye dokunun ve onaylamak için Tamam'a dokunun.

Geri tuşuna bir kez dokunun ve ardından Kaldır'a dokunun.

Uygulamayı telefonunuzdan kaldırmak istediğinizi onaylayın.

Öte yandan, hata güvenli modda bile gösterilmeye devam ederse, bir sonraki çözüme geçin.

Kamerayı sıfırlayın

Bildirim panelini aşağı çekmek için ekranın üstünden aşağı kaydırın.

Sağ üst köşedeki Ayarlar simgesine dokunun.

Öğesine gidin ve ardından Uygulamalar öğesine dokunun.

APP ADI'nı bulup dokunun.

Depolama öğesine dokunun.

Önbelleği temizle'ye dokunun.

Verileri temizle 'ye dokunun ve daha sonra onaylamak için Tamam' a dokunun.

Bu işlem sorunu çözmezse ve "Kamera başarısız oldu" hatası ortaya çıkmaya devam ederse bellenimin kendisinde sorun var demektir.

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Sistem önbelleğini silin

Cihazı kapatın

Ses Açma tuşunu ve Güç tuşunu basılı tutun

Galaxy A50 logosu göründüğünde, düğmeleri bırakın.

Galaxy A50'niz Kurtarma Modunda açılmaya devam edecek. Mavi ve sarı metinlerle siyah bir ekran gördüğünüzde, bir sonraki adıma geçin.

Önbellek silme bölümünü vurgulamak için Ses kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için Güç tuşuna basın.

Önbelleği temizleme seçeneğini seçin.

Önbellek silme bölümü tamamlandığında, Sistemi şimdi yeniden başlat vurgulanır.

Cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşuna basın.

Ana sıfırlamayı gerçekleştirin

Cihazı kapatın

Ses Açma tuşunu ve Güç tuşunu basılı tutun

Galaxy A50 logosu göründüğünde, düğmeyi bırakın.

Galaxy A50'niz Kurtarma Modunda açılmaya devam edecek. Mavi ve sarı metinlerle siyah bir ekran gördüğünüzde, bir sonraki adıma geçin.

"Verileri sil / fabrika ayarlarına sıfırla" seçeneğini vurgulamak için Ses kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için Güç düğmesine basın.

'Evet' vurgulanıncaya kadar Ses kısma tuşuna basın.

Ana sıfırlamayı seçmek ve başlatmak için Güç düğmesine basın.

Ana sıfırlama tamamlandığında cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşuna basın.

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