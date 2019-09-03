REKLAMLAR



Telefonunuz su ile temas ederse, cihazda nem algılandı hatası ile karşı karşıya kalırsınız. Bu olduğunda telefonun kuruduğundan emin olmanız gerekir. Dış kısmı yumuşak bir bezle silin. Telefon şarj portunda sıvı varsa, bu sıvının çıkarılması için bir saç kurutma makinesi kullanın. Ayrıca, sıvının doğal olarak buharlaşmasını sağlamak için cihazı serin ve kuru bir yere koyun. Telefon kuruduğunda, sorunun hala devam edip etmediğini kontrol etmeye çalışın.

Samsung Galaxy A50'de Nem Algılandı Hatası

Soft reset

Yazılım sıfırlama işlemi genellikle telefon yanıt vermediğinde gerçekleştirilir, Ancak bu durumda da yararlı olabilir. Küçük yazılım hatalarını gidererek telefon yazılımını tazeler.

Güç ve Sesi azaltma tuşunu 45 saniye kadar basılı tutun.

Cihaz yeniden başlarken bekleyin.

Samsung Galaxy A50 nem tespitinde hata olup olmadığını hala kontrol edin.

Telefonu Güvenli Modda başlatın

Bu soruna neden olan bir uygulamayı indirmiş olabilirsiniz. Bu genellikle uygulamanın hataları olduğunda veya cihazınızla uyumluluk sorunları yaşıyorsa oluşur. Telefonu Güvenli Mod'da başlatmak en iyi çözümdür:

REKLAMLAR



Cihazı kapatın

Güç tuşunu basılı tutun.

Ekranda "SAMSUNG" göründüğünde, Güç tuşunu bırakın.

Güç tuşunu bıraktıktan hemen sonra, Ses kısma tuşunu basılı tutun.

Aygıt yeniden başlatmayı tamamlayana kadar Sesi azaltma tuşunu basılı tutmaya devam edin.

Güvenli mod, ekranın sol alt köşesinde görünecektir.

"Güvenli Mod" gördüğünüzde Sesi azaltma tuşunu bırakın.

Bu modda nem algılandı hatası oluşmazsa, sorun indirdiğiniz bir uygulamadan kaynaklanıyor olabilir. Bunun ne olduğunu öğrenin ve kaldırın.

Tam uygulamanın ne olduğunu bulmak için bir deneme yanılma yöntemi yapmanız gerekecektir.

Önbellek bölümünü sil

Önbelleğe alınmış bozuk verilerin bu soruna neden olabileceği durumlar vardır.

Telefonu kapatın

Ses Açma tuşunu ve Giriş tuşunu basılı tutun, ardından Güç tuşunu basılı tutun.

Cihaz logosu ekranı görüntülendiğinde, sadece Güç tuşunu bırakın.

Android logosu görüntülendiğinde, tüm tuşları bırakın

Önbellek bölümünü sil 'seçeneğini vurgulamak için Ses kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için Güç tuşuna basın.

'Evet'i vurgulamak için Ses kısma tuşuna basın ve seçmek için Güç tuşuna basın.

Önbellek silme bölümü tamamlandığında, "sistemi yeniden başlat" vurgulanır.

Cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşuna basın.

Sorunun hala devam edip etmediğini kontrol edin.

Fabrika ayarlarına sıfırlama yapın

Hala Samsung Galaxy A50 nem algılandı hatası alıyorsanız fabrika ayarlarına sıfırlayın.

REKLAMLAR



Telefonu kapatın.

Ses Açma tuşunu ve Giriş tuşunu basılı tutun, ardından Güç tuşunu basılı tutun.

Cihaz logosu ekranı görüntülendiğinde, sadece Güç tuşunu bırakın.

Android logosu görüntülendiğinde, tüm tuşları bırakın.

"Verileri sil / fabrika ayarlarına sıfırla" seçeneğini vurgulamak için Ses kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için Güç düğmesine basın.

"Evet – tüm kullanıcı verilerini sil" seçeneğinin üzerine gelinceye kadar Sesi azaltma tuşuna basın.

Sıfırlamayı seçmek ve başlatmak için Güç düğmesine basın.

Sıfırlama tamamlandığında cihazı yeniden başlatmak için bir kez´Güç tuşuna basın.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum