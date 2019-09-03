REKLAMLAR



WhatsApp'ın son zamanlarda S10 cihazınızda durmadan çöküyorsa, bu aslında uygulamadaki bir sorundan kaynaklanıyor olabilir veya kodlama sorunu buna neden olabilir. Bu makalede, aşağıdaki adımlarımızı izleyerek sorunun nasıl giderileceğinizi öğreneceksiniz.

Samsung Galaxy S10'da WhatsApp'ın Çökmesi Sorunu

Hataları Kontrol Edin

Uygulama sorunlarıyla uğraşmak söz konusu olduğunda yapılacak ilk şeylerden biri, bir hata mesajı olup olmadığını tespit etmektir. Hata mesajları sorunun gerçek nedenini gösterir ve bu da bir çözümü belirlemenin çok iyi bir yoludur. Örneğin "Ne yazık ki, WhatsApp durdu" hatasının en olası nedeni kodlama sorunudur. Geliştiricinin güncelleme yayımlası gerekebilir.

REKLAMLAR



WhatsApp'ı Zorla Kapatın

WhatsApp uygulamasını yeniden başlatmak, sorunu gidermek için çok iyi bir yoldur. Çoğu uygulama hatası kalıcı değildir ve siz cihazı yeniden başlattıktan sonra kaybolabilirler. Bu basit çözümü kaçırmadığınızdan emin olun.

WhatsApp'ı yeniden başlatmanın iki yolu vardır.

Telefonunuzun ekranında, Son Uygulamalar yazılım tuşuna tıklayın.

Son Uygulamalar ekranı göründüğünde, Instagram uygulamasını aramak için sağa veya sola kaydırın.

Uygulamayı yukarı kaydırın ve sonra kapatın.

Orada değilse, tüm uygulamalarınızı yeniden başlatmak için Tümünü Kapat düğmesine basın.

Bir uygulamayı yeniden başlatmaya zorlamanın başka bir yolu da şudur:

Ayarlar uygulamasını açın.

Uygulamalar öğesine dokunun.

Diğer ayarlar simgesine dokunun

Sistem uygulamalarını göster öğesine dokunun.

Instagram uygulamasını bulun ve dokunun.

Durdurmaya Zorla'ya dokunun.

S10'u Yeniden Başlatmaya Zorlayın

Zorla yeniden başlatma işleminde bir sonraki adım telefonu yeniden başlamaya zorlamaktır. Küçük problemleri cihazından temizleyebilir. Cihazınızı hiç yeniden başlatmadan günlerce çalışmasına izin verirseniz bazı problemler gelişebilir. Bundan kaynaklanan sorunları onarmak için telefonunuzu baştan başlamaya zorlayarak kendisini resetlemesini sağlarsınız.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum