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Geekbench'in web sitesinde ortaya çıkan 2019 iPhone 11 benchmark sonuçları gelecek nesil iPhone 11'in 4GB RAM ve 6 çekirdekli 2.66GHz A13 işlemci ile geldiğini gösteriyor. Telefonun öncüsü, iPhone XR, 3GB RAM'e sahipti. iPhone 11'in inanılmaz bir tek çekirdek puanı aldığını söylemeliyiz. 5415 puan gayet iyi. Bu rakam Android akıllı telefonları yok ediyor. iPhone XR'nin 4700-4800 seviyesine göre önemli bir gelişme.

iPhone 11 Benchmark Puanları Ortaya Çıktı

Sürpriz olan bir şey de iPhone 11'in sızdırılmış çok çekirdekli puanı oldu. 11294 bize 10 Eylül'de tanıtılacak olan yeni nesil iPhone'ların öncekilerle aynı çok çekirdekli performansa sahip olacağını gösteriyor. Geekbench test sonuçları telefondan telefona biraz değişiyor ancak iPhone XR'nin ortalama çok çekirdekli puanı iPhone 11'den sadece biraz düşük.

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Apple yeni iPhone 11'i, 10 Eylül Salı günü iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max adlarıyla duyuracak. Yeni iPhone 11R modeli de olacak. Ön sipariş sahiplerin canlı tanıtımdan birkaç gün sonra 13 Eylül'de başlaması bekleniyor. Her şey plana uygun olarak giderse üç telefon da 20 Eylül Cuma günü çıkış yapmış olacak.

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