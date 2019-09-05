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Wall Street Journal'a göre Apple, bu sonbaharda üç yeni iPhone modeli tanıtacak. iPhone XR'nin bütçe dostu halefi, iPhone XS gibi orta boyutlu ekranlı amiral gemisi ve iPhone XS Max gibi her şeyi bir arada sunan yeni bir model olacak. Bunların iPhone 11 Pro, iPhone 11R ve iPhone 11 Max olacağı söyleniyor. İşte özellikler ve bilgiler.

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iPhone 11 Pro, 11R ve 11 Max Özellikleri ve Bilgiler

Bu yılki iPhone'a gelen en büyük değişiklik muhtemelen kamera kurulumu olacak. Geçen yıldan bu yana, Apple'ın 2019 modellerinden en az birinde – belki de iPhone 11 Pro'da – arkaya bakan üç lens kullanacağı belirtiliyor. Geniş açılı çekimler için destek olacak. Son olarak tersine kablosuz şarj özelliği ekleneceği düşünülüyor. Daha hızlı A13 çipsetleri olacağına kimsenin şüphesi yok. 11R yine LCD ile gelecek. 11 Pro ve 11 Max tarafında kamera dışında bir özellik farkı olmayacak.

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Çin için özel bir iPhone : Apple Çin ve belki de Hindistan için daha ucuz bir iPhone üretecek. Bu ucuz iPhone çift nano-SIM desteğine de sahip olacak.

: Apple Çin ve belki de Hindistan için daha ucuz bir iPhone üretecek. Bu ucuz iPhone çift nano-SIM desteğine de sahip olacak. Yeni tasarım detayları : 2019 iPhone 11'ler siyah, beyaz, altın ve koyu yeşil renklerde olacak. Foxconn çalışanından bilgilere göre "iPhone" kelimesi artık telefonun arkasına basılmayacak.

: 2019 iPhone 11'ler siyah, beyaz, altın ve koyu yeşil renklerde olacak. Foxconn çalışanından bilgilere göre "iPhone" kelimesi artık telefonun arkasına basılmayacak. Yeni mute düğmesi : Yeniden tasarlanan arka kamera dışında, iPhone 11'in neredeyse aynı çentik, cam ve gövde tasarımı ile iPhone XS'e çok benzemesi bekleniyor. Küçük dairesel bir mute / sessiz düğmesi de iddialar arasında.

: Yeniden tasarlanan arka kamera dışında, iPhone 11'in neredeyse aynı çentik, cam ve gövde tasarımı ile iPhone XS'e çok benzemesi bekleniyor. Küçük dairesel bir mute / sessiz düğmesi de iddialar arasında. USB-C'ye geçiş : Apple şimdi Lightning konektörünü kenara atıyor. iPad ile kullanmayı bıraktı. MacBook Air ve MacBook Pro'da USB-C var. Neden 2019 iPhone'da olmasın?

: Apple şimdi Lightning konektörünü kenara atıyor. iPad ile kullanmayı bıraktı. MacBook Air ve MacBook Pro'da USB-C var. Neden 2019 iPhone'da olmasın? Kalem desteği: Citi Research raporuna göre 2019 iPhone 11'in Apple Pencil'ı destekleme olasılığı oldukça yüksek.

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