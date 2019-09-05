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Bloomberg ve Apple analisti Ming-Chi Kuo gibi yetkili kaynaklardan gelen bilgilere ve söylentilere göre, rapolarda iPhone 11'lerin 2018 iPhone'lardan pek farklı olmayacağı belirtiliyor. Ancak birebir aynı cihazlar beklenmiyor. Neyse ki bunu öğrenmemize sadece birkaç gün kaldı. Zira iPhone 11 tanıtım tarihi açıklandı.

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iPhone 11 Tanıtım Tarihi

Yeni iPhone 11'lerin tanıtım tarihi 10 Eylül olarak duyuruldu. Yani Apple 10 Eylül'de bizi yeni iPhone'larının birçok yeni küçük özelliğine dair heyecanlandırmaya çalışacak. Muhtemelen daha gelişmiş kameralar, daha hızlı çipler, işletim sisteminin bir sonraki sürümü (iOS 13) ve belki de yeni renkler (koyu yeşil dahil) sunacak. Ve yine yeni iPhone amiral gemisinin 1000 dolar civarında bir başlangıç fiyatı ile geleceği düşünülüyor. Bu da iPhone XS ile aynı olacak.

Bu seneki iPhone'ların kameraları dışında fazla heyecan verici bir yanları yok. Zira 5G iPhone'lar, katlanır iPhone'lar ya da lazerli 3D ToF kameralı iPhone'lar gibi heyecan verici modellerin 2020'de geleceği düşünülüyor. Artık orta sınıf Android'lerde bile görmeye başladığımız ekran parmak izi okuyucular yine 2020 iPhone'larda olacak. iPhone 11'ler 10 Eylül'de tanıtıldıklarında daha fazlasını öğreneceğiz.

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