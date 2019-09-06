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Kirin 990 5G'nin temel unsurlarından biri TSMC'nin çipte EUV ile 7FF + kullanmasıdır. Çipin 100mm2'nin üzerinde olduğu, Kirin 980'de (TSMC 7nm) 74.13 mm2'den ve Kirin 970'de (TSMC 10nm) 96.72 mm2'den daha büyük olduğu söyleniyor. Transistörler 990 5G'de ~ 8 milyar iken 990 5G'de 10.3 milyar olarak belirlenmiş.

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Huawei Kirin 990 ve 990 5G Özellikleri: Çift Yonga Seti Dönemi

Grafikler için, Kirin 990'ların her ikisi de Kirin 980'deki 10 çekirdekli Mali-G76'dan daha performanslı olacak. 16 çekirdekli Mali-G76 bizi karşılaşıyor. Düşük voltaj, düşük frekans, ancak daha geniş GPU genel olarak daha iyi performans sunacaktır.

GPU tarafında, performans artışı bekliyoruz. Snapdragon 855'e karşı +%6 GPU performansı gösteriliyor. Akıllı Önbellek'in performansı nasıl artırdığı hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. Ancak Kirin 990'lar GPU-DDR bant genişliğinde %15 artış, DDR güç tüketiminde %12 azalmaya sahipler.

AI performansı büyük oranda iyileşiyor. Kirin 990 5G'nin AI performansı Kirin 980'e göre 2.5x artmış durumda. Snapdragon 855 ve Exynos 9825 ile benzer performans gösteriyor. Apple A12'ye kıyasla 2 kat altında. Güç verimliliği de benzer miktarlarda arttırılmış. Tüm bunlar hem FP16 hem de INT8 sayesinde elde ediliyor.

Bu yeni çiplerin, 2019'un yeni Honor ve Huawei'lerinde ve 2020'ye ait tüm bayrak gemilerinde kullanılması bekleniyor. Huawei, 19 Eylül'de Münih'te, Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro'nun tanıtımını yapacak.

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