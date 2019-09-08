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Çin menşeli performans kıyaslama aracı AnTuTu Ağustos'un en güçlü akıllı telefonlarını gösteren yeni sıralamasını yayınladı. Xiaomi Black Shark 2 Pro 469.708 skorla listelerde birinci oldu. Bu sıralamalar kıyaslama aracının sekizinci versiyonuna dayanıyor. Versiyon halen yalnızca Çin'de mevcut.

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Geçen Ayın En Hızlı Android Telefonları Belli Oldu

Bu sıralamanın her telefonun ortalama puanına dayandığını da belirtmekte fayda var. AnTuTu'nun bu yeni sürümü şimdi depolama sonuçlarına daha fazla önem veriyor. Zira bir telefon, taşıdığı yapılandırmaya bağlı olarak farklı puanlar alabiliyor.

Black Shark 2 Pro'nun 12GB RAM ve 256GB depolamalı versiyonu 469.590 puan aldı. Kendisini 8 / 128GB konfigürasyonuna sahip ROG Phone 2 yakın takipte izliyor. Hemen hemen tüm cihazlarda Snapdragon 855 SoC varken bu saydığımız iki modelde Snapdragon 855+ bulunuyor. Üçüncü sırada ise 12 / 256GB varyasyonu ile gelen OnePlus 7 Pro'yu görüyoruz. Kendisi 447.345 puan almış.

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Sırada bir başka özel oyun telefonu var: ZTE nubia Red Magic. Kendisini normal OnePlus 7 ve Black Shark 2 izliyor. Xiaomi Mi 9 Explorer Edition listede yedi numarada. Son üç cihaz ise ZTE Axon 10 Pro 5G, Meizu 16s ve Redmi K20 Pro olarak sıralanıyor. En hızlı Android telefonlarda son durum böyleydi.