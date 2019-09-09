Apple, App Store Arama Algoritmasında Güncellemeye Gitti

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Apple kısa süre önce App Store arama algoritmasını güncelledi. Artık arama sonuçlarında Apple imzalı kendi uygulamaları daha az görünecek, üst düzey yöneticiler Phil Schiller ve Eddy Cue The New York Times röportajında bu değişikliği bizzat doğruladılar.

App Store İçin Yeni Algoritma

Apple yöneticileri Phil Schiller ve Eddy Cue, Apple'ın App Store algoritmasını kendi uygulamalarını arama sonuçlarında çok fazla görünmesini engellemek için değiştirdiğini açıkladı.

New York Times ve Wall Street Journal'dan gelen tepkilerin ardından Apple, App Store'un genel arama terimleri için birçok Apple uygulamasını göstermeye karar verdiğini tespit etmişti. Örneğin, bir 'müzik' araması yalnızca Apple Music'i değil, ilk on sıranın yedi tanesine kadar birinci taraf uygulamaları gösteriyor

Apple, bunun aynı geliştiriciden gelen uygulamaların sık sık birlikte gösterildiği App Store sıralama motorunun bir özelliği nedeniyle olduğunu söyledi. Bu özellik, örneğin müşteriler "ofis" için arama yaptıklarında Microsoft'un uygulamarının çoğunu görebilecekleri için faydalı olabilir.

Bununla birlikte, Apple'ın stok uygulamalarının büyük popülaritesi, gruplama davranışının çok fazla baskın olmasına neden oluyordu. Bunun bir nedeni, bazı iPhone ve iPad müşterilerinin, sistemde zaten yüklü olan uygulamaları bulmak için App Store aramasını kullanmalarıdır. Kullanıcılar bir Apple uygulamasına tıkladığında, popülaritesi üçüncü taraflara kıyasla orantısız şekilde artıyor.

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Daha az görünürlük

"Müzik" aramasında, Apple Music ilk sırada yer alıyor. Ancak Apple'ın GarageBand, iTunes Remote, Müzik Notları, iTunes Mağazası, iMovie ve hatta Clips gibi uygulamaları da alt sıralamayı dolduruyor… yani Spotify gibi Apple Music rakipleri görünürlük kazanma mücadelesi veriyor.

Tüm bunlarla beraber 12 Temmuz itibariyle, Apple, tüm Apple uygulamaları için algoritmanın gruplama özelliğini kapattı. Bu değişimin bir fark yarattığını belirten Sensor Tower servisinin verilerine göre son durum şöyle:

12 Temmuz'da, birçok Apple uygulaması popüler aramaların sıralamasında keskin bir düşüş gösterdi. "TV" için en iyi sonuçlar dört Apple uygulamasından ikiye düştü. "Video" ve "haritalar" en iyi üç Apple uygulaması bir adete indirildi.

Buna göre, Apple'ın Apple Music gibi uygulamalarının arama sonuçları listesinin en üstünde düzenli olarak yer almaya devam ettiği, ancak daha az alakalı olan Apple uygulamalarının artık eklenmeyeceği anlaşılıyor.

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Apple, değişikliği bir düzeltme olarak konumlandırmıyor. Yöneticiler, algoritmanın düzgün çalıştığını ve bu "handikapın" Apple'ın diğer geliştiricilere yardımcı olmak için yerleştirildiği belirtiyorlar. Çünkü gruplama faktörü, üçüncü taraf geliştiriciler için hala devam kalıcılığını sürdürüyor.