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iPhone'unuzda kişisel erişim noktanızı çalışmıyor, WiFi penceresinde görünmüyor veya başka bir etkin nokta sorunuyla karşılaşıyorsanız, okumaya devam edin. Çünkü aşağıda iOS 13'te iPhone Hotspot sorununu çözeceğiz.

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iOS 13'te Kişisel Erişim Noktası'nın Çalışmaması (iPhone)

iPhone Hotspot çalışmıyorsa, cihazınızı kapatıp tekrar açmanız yapmanız gereken ilk şeydir. Basit gelebilir ancak her zaman işe yarar. Daha hızlı bir çözüm için, uçak modunu açmayı deneyebilirsiniz. Etkinleştirin, 10 saniye bekleyin, ardından tekrar devre dışı bırakın.

Cihazınızı Kapatın

Ayrıca iPhone hotspot'unuza bağlanmaya çalıştığınız cihazı kapatıp açmayı da denemelisiniz. Unutmayın, sorun iPhone'unuzla değil diğer cihazla da olabilir.

Farklı Bir Bağlantı Yöntemi Deneyin

Bluetooth kullanmaya çalışıyorsanız, önce iPhone'unuzu internetinizi paylaşmaya çalıştığınız bilgisayarla veya mobil cihazla eşleştirmeniz gerekir. Ayarlar> Bluetooth seçeneğine gitmeniz ve söz konusu cihazın adına dokunmanız gerekiyor. Diğer cihazınızda adımlar işletim sistemine özel olacaktır. Diğer cihaza ilk kez bağlanıyorsanız, bir PIN doğrulama işleminden geçmeniz gerekebilir.

USB kablosu kullanmak da kişisel erişim noktası için uygun bir seçenek. Telefonunuzu bilgisayara bağlayın ve kullanılabilir ağlar listesinden iPhone'u seçin. USB'de ayrıca hız daha yüksek olur. Hız sizin için önemliyse, bu en iyi çözüm.

Ağ Ayarlarını Sıfırlama

iPhone'unuzda hotspot çalışmadığında ağ ayarlarını silmeyi deneyebilirsiniz. Bunu yapmak için, Ayarlar> Genel> Sıfırla> Ağ Ayarlarını Sıfırla seçeneğine gidin. Önce şifrenizi girmeniz gerekir. Verileriniz silinmez.

iCloud'dan Çıkış Yapma

iOS 13'te iCloud hesabınızdan çıkmak için, Ayarlar> [Kullanıcı adı]> Çıkış Yap seçeneğine gidin. Hizmetleri yeniden etkinleştirmek için hesabınıza tekrar giriş yapın.

iPhone'unuzu sıfırlayın

İşleme başlamak için Ayarlar> Genel> Sıfırla> Tüm İçeriği Sil ve Ayarlar seçeneklerine gidebilirsiniz. Alternatif olarak, aynı sonucu iTunes kullanarak da elde edebilirsiniz. Uygulamayı bilgisayarınızda açın ve [iPhone adı]> Özet> iPhone'u Geri Yükle seçeneğine gidin. Bunu yapmadan önce iPhone'unuzu yedeklediğinizden emin olun.

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