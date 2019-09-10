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iPhone 11 geçen yılki iPhone XR'nin halefi olarak tanıtıldı. Ekran dahil birçok şey aynı kalsa da, birkaç değişiklik var. Cihaz Apple'ın en popüler iPhone'larından birinin yerini alıyor, hem de daha ucuza.

Apple 11 Özellikleri: XR'den 50 Dolar Ucuz

Öncelikle iPhone 11 önceki modelden yani XR'dan 50 dolar daha ucuz: 699 dolardan başlıyor. Aynı zamanda arka tarafta 2x optik zoom özellikli yeni geniş kamera ile geliyor. Bu kamera 13 mm'e eş değer görüntüler çekerken 12 MP'lik ana kamera 26 mm görüntüler yakalıyor.

12 MP ultra geniş sensör 120 derecelik görüş alanına sahip ve f / 2,4 açıklık sunuyor. Ana kamera f / 1.8 diyafram ve OIS'e sahip. Yeni kamera özellikleri arasında gelişmiş Smart HDR ve gerektiğinde otomatik olarak tetiklenen Gece Modu var.

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Video dengeleme geliştirildi ve şimdi Sinematik olarak adlandırılıyor. Apple, bu telefonun herhangi bir akıllı telefona kıyasla şimdiye kadarki en yüksek kalitede videolar çektiğini söylüyor. Fotoğraf modunda deklanşöre bastığınızda artık çok hızlı videolar çekebiliyorsunuz. Çift tonlu LED flaş şimdi %36 daha parlak.

iPhone 11, 4K@60fps'e ve 4K@50fps'e kadar Extended Dynamic Range ile çekim yapabiliyor. Bu her iki arka kamera için de geçerli. Ön taraftaki 12 MP selfie kamera için artık daha geniş bir lens kullanılıyor. Telefonu yatay moda aldığınızda artık daha fazla insanı çerçeveye sığdırabiliyorsunuz. Selfie kamera 4K@60fps'de ve 30fps'de 4K EDR çekim yapabiliyor. Sadece bu da değil, aynı zamanda Apple'ın "slofies" dediği şeyi oluşturmak için yavaş kayıt yetenekleri de var.

Face ID artık daha hızlı ve geniş açılardan çalışabiliyor. iPhone 11 mekansal ses denilen bir özelliğe ve Dolby Atmos'a sahip.

iPhone 11 geçen yılki A12'den çok daha güçlü bir çipsetle geliyor. Testlerde hem CPU hem de GPU performansında Snapdragon 855'i geçen yeni A13 Bionic yonga setini çalıştırıyor. iPhone 11 siyah, sarı, yeşil, beyaz, mor ve PRODUCT (RED) olarak satışa sunulacak. Batarya ömrüne gelince iPhone XR'ye kıyasla bir saat daha uzun pil ömrü vaat ediyor.

iPhone 11 IP68 suya ve toza dayanıklılık, Wi-Fi 6 ve daha hızlı Gigabit LTE gibi özellikleri bir araya getiriyor. Bu yılki iPhone'larda 5G yok.

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Ön siparişler bu Cuma günü, 13 Eylül'de başlayacak ve iPhone 11, 20 Eylül'de satışa sunulacak. iPhone XR 599 dolardan satılıyor.