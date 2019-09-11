Samsung PlayGalaxy Link ile PC Oyunlarını Oynayın

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Geçen ay, Samsung PlayGalaxy Link adlı kendi servisi ile oyun akış pazarına gireceğini duyurmuştu. Microsoft'un Project xCloud ve Google'ın Stadia'sından farklı olarak, Samsung PlayGalaxy Link bir bulut tabanlı oyun akış hizmeti değil. Bunun yerine, Samsung akıllı telefon sahiplerinin hareket halindeyken bilgisayar oyunlarını oynamalarını sağlıyor.

PC'nizde bir oyun oynadığınız sırada yerinizden kalkmak zorunda olduğunuz bir senaryoda, kaldığınız yerden Samsung akıllı telefonunuzu kullanarak devam edebileceksiniz. Bunu yaparken de dahili depolamaya en küçük bir ihtiyacınız olmayacak.

PlayGalaxy Link şu anda bu özellikleriyle tamaman ücretsiz. Sistem gereksinimleriyse şöyle:

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Samsung PlayGalaxy Link // PC

Windows 10

Minimum NVIDIA GPU NVIDIA GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 550

Intel Core i5 ya da daha hızlı bir işlemci

DDR4 8G

Gigabit router

Samsung PlayGalaxy Link // Telefon

Galaxy Note 10/ 10+ (Diğer modellere de yaknda gelecek)

Android 9.0 (Pie) ya da daha yukarısı

PlayGalaxy Link şu anda yalnızca ABD ve KR'de sunulmaktadır. Şimdilik ülke sınırlandırmaları olsa da çok kısa zaman içinde Avrupa ülkelerine açılacaktır. Muhtemelen üst sınıf Samsung modellerinin tümüne destek verilecektir. İndirmek için: https://playgalaxy.com/download