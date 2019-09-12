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Mi 9T'de ekran görüntüsü alma adımlarından bahsediyoruz. Bugün bir cep telefonunda veya tablette hayati işlevlerden biri de ekran görüntüsü almaktır. Xiaomi Mi 9T için de durum aynı. Bu tam ekran cihazda ekran görüntüleri almak başta biraz karmaşık gelebilir. Bu işlevle WhatsApp konuşmasını, Tinder ekranını, Instagram hikayesini, Facebook fotoğrafını veya bir videodaki kareyi paylaşayabilirsiniz. Ekran görüntüsü Xiaomi cihazınızın hafızasına gönderilir.

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Xiaomi Mi 9T'de Ekran Görüntüsü Almak

İlk yöntem:

Eğer Xiaomi Mi 9T'de ekran görüntüsü almak istiyorsanız, aşağıdaki basit adımları izleyin:

1- Görüntüyü yakalamak istediğiniz ekrana gidin.

2- Xiaomi Mi 9T'nizde açma / kapatma tuşuna ve ses seviyesi tuşuna aynı anda basın. Video çekmek istiyorsanız, işlem aynıdır ancak bu kez açma / kapatma tuşuna ve ses seviyesi artırma tuşuna basarsınız.

3- Çekilen fotoğraf 9T'nin galerisine otomatik olarak kaydedilir.

4- Yeni yakaladığınız görüntüye basın ve anında en sevdiğiniz kişilerle veya sosyal ağınızla paylaşın.

Mi 9T'de ekran görüntüsü almak için ikinci yöntem:

1- Görüntüyü yakalamak istediğiniz ekrana gidin Xiaomi.

2- Bildirimler Çubuğunu açın ve "Yakala"yı seçin.

3- Çekilen resim otomatik olarak telefonunuzun veya tabletinizin Xiaomi galerisine kaydedilir.

Mi 9T hakkında:

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Xiaomi Mi 9T 74.3 mm uzunluğunda ve 191 gram ağırlığında. 1080 x 2340 piksel ekran çözünürlüğüne sahip. Qualcomm Snapdragon 730 yonga seti, 6 GB RAM ve 4000 mAh batarya sunuyor. Cihaz Android 10 almaya hazırlanıyor.