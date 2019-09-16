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Huawei'in en yeni akıllı telefonlarının kesin tasarımları ortaya çıktı. Dört Mate 30 olacak: Standart sürüm, Mate 30 Pro, Mate 30 Lite ve Porsche Design. Her birinin görünümleri detaylıca ortaya çıktı. Baştan tasarlanan kasa ve özelleştirilmiş yeni bir işletim sistemi dahil olmak üzere Mate 30 büyük ses getirecek.

Huawei Mate 30, Pro ve Lite İşte Böyle Görünüyor





Mate 30'un dörtlü kamera düzeneği görsellerde açıkça görülüyor. En yeni söylentiler bunların 40MP ana sensör, 40MP cine sensör, 8MP 3x zoom telefoto sensör ve time of flight sensör olacağını gösterdi. Bu da Note 10, hatta P30 Pro'ya denk bir performans demek.

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Kenarlara doğru uzanan ekran tasarımı dikkat çekiyor. Bu tasarım Huawei'ye özgü değil; Samsung bu ekranlarda en bilinen üretici ancak Huawei'in telefonunun daha keskin açılarla uzadığını söylemek gerek. 6.8 inç ekranlı Mate 30 görünüşe bakılırsa Note 10 Plus'ın işini hayli zorlaştıracak. Özellikle oyun, video ve film izlemeye gelindiğinde.





Huawei'in Mate 30 serisi Perşembe günü Münih'te düzenlenen bir etkinlikle saat 14:00'de tanıtılacak (CEST / 13:00 BST / 8:00 EST). Lansman etkinliğinden önce sızdırılan tüm bilgileri size aktarmaya devam edeceğiz.

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