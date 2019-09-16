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iPhone 11, Pro ve Pro Max'in pil değişim ücretleri açıklandı. Apple ekran ücretlerinde olduğu gibi batarya ücretlerinde de bu kez farklı bir yol izledi ve fiyatları yükseltmek yerine geçen yılın modellerine endeksledi.

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iPhone 11'lerin Batarya Değişim Ücretleri Açıklandı

Buna göre iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max'in pil yenileme ücretleri iPhone X, XR, XS ve XS Max ile aynı yapıldı. Garanti kapsamı dışında yapılan pil değişimleri bu modeller için 449 TL olacak. Apple pillerin maksimum 11 günde değiştirileceğini belirtiyor.

iPhone pil değiştirme fiyatlandırması – Türkiye

iPhone modeli Garanti kapsamında Garanti kapsamı dışında iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max,

iPhone XR, iPhone 11 Pro Max,

iPhone 11 Pro, iPhone 11 0 TL 449 TL iPhone SE,

iPhone 6, iPhone 6 Plus,

iPhone 6s, iPhone 6s Plus,

iPhone 7, iPhone 7 Plus,

iPhone 8, iPhone 8 Plus,

diğer tüm uygun modeller 0 TL 319 TL

2016 ve önceki modellerde ise (2017 iPhone 8 ve 8 Plus dahil) batarya değişim ücretleri 319 TL yapıldı. Bu cihazlar iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ı kapsıyor. Görünüşe bakılırsa Apple iPhone 5'lerin batarya değişimini oldukça pahalı tutmak istiyor.

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