iPhone 11'lerin Sıvı Hasarı, Kamera ve Anakart Tamir Fiyatları

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Yeni iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max'in ekran ve batarya değişim ücretleri açıklandı. Bununla birlikte Diğer Onarım kategorisine giren sıvı hasarı, kamera ve anakart gibi tamir ücretleri de belli oldu. Bu ücretler genellikle en can yakıcı oluyor. Açıklanan listeye göre bir iPhone 11 Pro Max'in tamir ücreti ile iki Galaxy A70 alınabilecek.

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iPhone 11'lerin Sıvı Hasarı ve Anakart Tamir Fiyatları

Geçtiğimiz yıl bir iPhone X'in onarım ücreti size yeni bir iPhone 7 satın aldırabiliyordu ve hatta daha pahalıya mal oluyordu. iPhone Xs Max'in tamir fiyatı ise yepyeni bir iPhone 8'e eşitti. Bu sene de durum farklı değil. Vestel gibi yerli markaları öne çıkarmak için şişirilen iPhone fiyatları neticesinde tamir ücretleri de zirve yapmış durumda. İşte sıvı hasarı, anakart ya da kamera gibi farklı bileşenleri kapsayan iPhone 11 tamir ücretleri şöyle:

iPhone modeli Diğer hasar (garanti kapsamı dışında) iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max 5.799 TL iPhone XS, iPhone X, iPhone 11 Pro 5.299 TL iPhone XR, iPhone 11 3.799 TL iPhone 8 Plus

3.799 TL iPhone 8 3.299 TL iPhone 7 Plus 3.299 TL iPhone 7 2.999 TL iPhone 6s Plus

iPhone 6 Plus

2.299 TL iPhone 6s,

iPhone6 1.899 TL iPhone SE, iPhone 5s,

iPhone 5c 1.299 TL

Tüm fiyatlara KDV dahil edilmiş ve maksimum değişim süresinin 11 gün olduğu belirtilmiş. Yeni iPhone'lar pil ömrü ve performans anlamında harikalar ancak tasarım olarak 2016 model cihazlardan farklı değiller. Fiyatlar da göz önüne alındığında daha yeni çentiksiz ekranlı Android'ler hiç olmadığı kadar cazip geliyor.

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