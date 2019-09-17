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Görünüşe bakılırsa "Made in India" iPhone'lar hiç olmadığı kadar yaygınlaşıyor. Apple bugün Hindistan'a 1 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor. Şirketin Çin'de üretilen iPhone'ların oranını azaltma hamleleri sonuç vermeye başladı. Times of India'ya göre Foxconn şu anda Apple'ın Hindistan'daki yatırımının ana ortağı. Tayvanlı montaj şirketi Chennai'deki fabrikalarından Apple'ın iPhone'larını montajlayacak ve dünya pazarlarına gönderecek.

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Apple'dan Hindistan'a 1 Milyar Dolar Yatırım

Hindistan'da üretilecek iPhone'ların en az yüzde 80'inin Foxconn tarafından birleştirileceği belirtiliyor. Apple başlangıçta Hindistan'da bazı iPhone modellerinin yerel üretiminin denemelerini yapmıştı. Denemeler Wistron'un Bangalore fabrikası üzerinden yapılmıştı. Ancak şimdi büyük Tayvanlı üretim ortakları da işin içine dahil oluyor.

Kaynaklara göre Hindistan'dan çıkacak iPhone'lar için "testler tamamlandı" ve Apple şu anda hükümetten bazı ihracat teşvikleri konusunda "netlik" bekliyor. Hindistan ilk kez iPhone 6'ları ve iPhone 7 modellerini Hindistan'dan Avrupa'ya ihraç etmeye başlamıştı.

Hindistan Ağustos ayında yabancı şirketleri yerel üretimin yüzde 30'unu yerel olarak tedarik etmeye zorlayan önceki kuralları hafifletti ve bu da Apple'ın ülkede mağaza açmasını ve doğrudan Hindistan'daki tüketicilere cihaz satmasını kolaylaştırdı. Değişiklikten önce Apple cihazlarını satmak için üçüncü taraf perakendecilere güvenmek zorunda kalıyordu.

Bununla birlikte, sektördeki gözlemcilere göre, Apple uzun süredir Hindistan'ı "cihaz satmak için" değil "cihaz üretmek için" önemli bir pazar olarak görüyor.

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