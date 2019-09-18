Hızlı Şarj Desteği Olan En İyi Telefonlar

Ortalama bir cep telefonu günümüzde tek bir şarjla bütün gün dayanabilir. Ancak konu hızlı şarj olduğunda hala 10 yıl önceki cihazlardan farklı olmayan pahalı modeller var. Hal böyle olunca hızlı şarj desteği olan en iyi telefonlar merak ediliyor. İşte süper hızlı şarj sunan akıllı telefonlar.
Hızlı Şarj Desteği Olan Telefonlar
Lenovo P2
2016 yılında piyasaya sürülen Lenovo P2, 5100mAh'lik dev bir pil kapasitesine sahip. Bu Android telefon hızlı şarj özelliklerini destekliyor ve tüm pili yaklaşık 1 saat 18 dakika içinde tamamen doluyor. 24W hızlı şarj cihazıyla geliyor, piyasadaki en iyi hızlı şarj telefonlarından biri. 15 dakikalık şarj süresi boyunca size 10 saatlik pil ömrü verebilir.
Özellikler
- 5.5-inç AMOLED Ekran
- 1080 x 1920 piksel
- Snapdragon 625, Sekiz Çekirdekli
- 32 / 64GB dahili depolama (genişletilebilir), 6 / 4GB RAM
- Özel güç tasarrufu modu
OPPO Reno
Yaklaşık 1 saat 19 dakika içinde tamamen şarj edilebilen bir 3765 mAh bataryaya sahip. 30 dakikada pilinin yaklaşık yarısı doluyor. Bu Android telefon, OPPO'nun VOOC 3.0 şarj cihazı ile 20W / 5V üzerinden şarj olabiliyor.
Özellikler
- 6,4 inç AMOLED Ekran
- 1080 x 2340 piksel
- Snapdragon 710, Sekiz Çekirdekli
- 128 / 256GB dahili depolama, 6 / 8GB RAM
VIVO Find X Lamborghini Edition
Pili, 4000mAh-5000mAh olan çoğu orta sınıf telefondan daha küçük olsa da, vivo'nun süper hızlı şarj özelliği Find X'in pilinin yaklaşık 10 dakikada %34 dolmasını sağlıyor. vivo Find X bu anlamda 50W hızında Super VOOC şarja sahip.
Özellikler:
- 1080 x 2340 piksel
- 6.42 inç AMOLED Ekran
- 512 GB (SD Kart yuvası yok)
- Ön ve arka açılır kamera
- Face ID
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20 Pro, hızlı şarj özelliklerini destekleyen ve 4200 mAh batarya sunan başka bir cep telefonu. Ayrıca, Huawei'yi rakiplerinden farklı kılan kablosuz hızlı şarj özelliğini de destekliyor.
Özellikler:
- 1080 x 2244 piksel
- Hi-Silicon Kirin 982, Octo çekirdekli
- 128 GB + 6 GB depolama kapasitesi
- Parmak İzi ve Yüz Tanıma
Honor Magic 2
Honor Magic 2, 3500mAh pili yaklaşık 49 dakikada tamamen şarj ettiğini iddia eden 40w Ren Sertifikalı Magic Süper Hızlı Şarjı destekler. 15 dakikalık şarjla yaklaşık %40 oranında dolum sağlıyor.
Özellikler:
- 6.39-inç AMOLED Ekran
- 1080 x 2340 piksel
- Kirin 980
- 6 / 8GB RAM, 128 / 256GB depolama kapasitesi (SD Yuvası yok)
- Sürgülü kamera