Hızlı Şarj Desteği Olan En İyi Telefonlar

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Ortalama bir cep telefonu günümüzde tek bir şarjla bütün gün dayanabilir. Ancak konu hızlı şarj olduğunda hala 10 yıl önceki cihazlardan farklı olmayan pahalı modeller var. Hal böyle olunca hızlı şarj desteği olan en iyi telefonlar merak ediliyor. İşte süper hızlı şarj sunan akıllı telefonlar.

Hızlı Şarj Desteği Olan Telefonlar

Lenovo P2

2016 yılında piyasaya sürülen Lenovo P2, 5100mAh'lik dev bir pil kapasitesine sahip. Bu Android telefon hızlı şarj özelliklerini destekliyor ve tüm pili yaklaşık 1 saat 18 dakika içinde tamamen doluyor. 24W hızlı şarj cihazıyla geliyor, piyasadaki en iyi hızlı şarj telefonlarından biri. 15 dakikalık şarj süresi boyunca size 10 saatlik pil ömrü verebilir.

Özellikler

5.5-inç AMOLED Ekran

1080 x 1920 piksel

Snapdragon 625, Sekiz Çekirdekli

32 / 64GB dahili depolama (genişletilebilir), 6 / 4GB RAM

Özel güç tasarrufu modu

OPPO Reno

Yaklaşık 1 saat 19 dakika içinde tamamen şarj edilebilen bir 3765 mAh bataryaya sahip. 30 dakikada pilinin yaklaşık yarısı doluyor. Bu Android telefon, OPPO'nun VOOC 3.0 şarj cihazı ile 20W / 5V üzerinden şarj olabiliyor.

Özellikler

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6,4 inç AMOLED Ekran

1080 x 2340 piksel

Snapdragon 710, Sekiz Çekirdekli

128 / 256GB dahili depolama, 6 / 8GB RAM

VIVO Find X Lamborghini Edition

Pili, 4000mAh-5000mAh olan çoğu orta sınıf telefondan daha küçük olsa da, vivo'nun süper hızlı şarj özelliği Find X'in pilinin yaklaşık 10 dakikada %34 dolmasını sağlıyor. vivo Find X bu anlamda 50W hızında Super VOOC şarja sahip.

Özellikler:

1080 x 2340 piksel

6.42 inç AMOLED Ekran

512 GB (SD Kart yuvası yok)

Ön ve arka açılır kamera

Face ID

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro, hızlı şarj özelliklerini destekleyen ve 4200 mAh batarya sunan başka bir cep telefonu. Ayrıca, Huawei'yi rakiplerinden farklı kılan kablosuz hızlı şarj özelliğini de destekliyor.

Özellikler:

1080 x 2244 piksel

Hi-Silicon Kirin 982, Octo çekirdekli

128 GB + 6 GB depolama kapasitesi

Parmak İzi ve Yüz Tanıma

Honor Magic 2

Honor Magic 2, 3500mAh pili yaklaşık 49 dakikada tamamen şarj ettiğini iddia eden 40w Ren Sertifikalı Magic Süper Hızlı Şarjı destekler. 15 dakikalık şarjla yaklaşık %40 oranında dolum sağlıyor.

Özellikler:

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6.39-inç AMOLED Ekran

1080 x 2340 piksel

Kirin 980

6 / 8GB RAM, 128 / 256GB depolama kapasitesi (SD Yuvası yok)

Sürgülü kamera