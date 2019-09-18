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vivo, Snapdragon 855 Plus ve "Şelale Ekran" ile gelen NEX 3 5G'yi tanıttı.Yeni nesil bağlantı özelliklerine sahip ilk oyun dışı amiral gemisi telefon oldu. 5G ile geliyor ve iddialı özelliklere sahip.

vivo NEX 3 5G Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Telefonun ana kamerası 64 MP var ve yeni Samsung ISOCELL Bright GW1 sensörünü kullanıyor. Bu anlamda ilk telefon olma özelliğini taşıyor ve arkada üç adet kamerası var. 13 MP geniş açılı bir lensi ve 13 MP telefoto kamerası bulunuyor.

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Vivo NEX 3 muhteşem bir cihaz ama sadece ekranı bile tek başına bir güzellik unsuru. Şirket buna Waterfall FullView Ekran diyor. Vivo'ya göre 6.89 inç diyagonal uzunlukta ve etkileyici %99.6 gibi ekran / gövde oranı sunuyor. Yapı itibariyle Süper AMOLED bir panel. Cihazın ekranı neredeyse 90 derece aşağı eğimli yapıdadır.

vivo NEX 3 yanlardaki fiziksel tuşlara elveda diyor. Artık düğmeler yerine gerçek dokunuşu simüle eden ve çeşitli kullanım durumlarında "daha ayrıntılı titreşim geri bildirimi" sunan Touch Sense var.

Özellikleri

Selfie kamera mekanizması, vivo X27 Pro'daki ile aynı, ancak şimdi 16 MP'lik bir sensöre sahip. Bir kullanıcının yüzüyle, arka plandaki en parlak nokta arasındaki dinamik aralık doğruluğunu artıran Portrait Master ve Hyper HDR da unutulmamalı.

Donanımı da oldukça etkileyici. Depolama alanı 256 GB, 8 veya 12 GB RAM ile geliyor. Yonga seti hiç şaşırtıcı olmayan şekilde Snapdragon 855 Plus. Gerçekten yeni olmayan ama yeni özelliklerden bir diğeri de daha önce vivo iQOO Pro ile duyurulmuş olan 44W hızlı şarj özelliğidir. 4.500 mAh pil kapasitesini de ekleyelim.

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Fiyatı

NEX 3 serisi önümüzdeki aylarda Asya Pasifik, Güneydoğu Çin ve diğer pazarlarda satışa sunulacak. Telefonun üç fiyat seçeneği var. En ucuz olanı 8 GB RAM, 128 GB depolama alanlı ve 4G destekli versiyonun fiyatı 707 dolar. Depolamayı iki katına çıkarmak ve 5G desteği almak size 810 dolara mal oluyor. En güçlü özelliklerle gelen 12/256 GB vivo NEX 3 5G fiyatı ise 877 dolar. Ön siparişler bugün alınıyor ve sevkiyatlarla 21 Eylül'de başlanacak.