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Son ayların en çok beklenen akıllı telefonlarından Xiaomi Redmi Note 8 Pro'nun Avrupa fiyatı da belli oldu. Böylece cihazın Türkiye fiyatını da tahmin etmek kolaylaştı. Redmi'ler Xiaomi'nin fiyat – performans cihazları olarak sıralanıyor ve sınıfında neredeyse rakipsiz konumdalar.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Fiyatları Açıklandı

Redmi Note 8 Pro 6GB / 64GB bellek yapılandırması için 259 Euro'dan başlarken, depolama alanı iki katına çıkarıldığında fiyat 289 Euro oluyor. Beklendiği gibi karşımızda yine oldukça rekabetçi bir fiyatlandırma hamlesi var.

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Ancak vergi ve ithalat ücretlerindeki farklılık nedeniyle bu fiyatların Türkiye için doğrudan geçerli olacağını söylemek zor. Ancak telefonların en az yarı ücretini devlete vergi olarak ödediğimiz düşünülürse Türkiye fiyatı 2300 – 2400 lira olacaktır. Şimdilik her şey spekülasyondan ibaret.

Fiyatının yanı sıra, Xiaomi Note 8 Pro özellikleri arasında sıvı soğutma olduğu biliniyor. Yine kendisinden beklenmedik şekilde en az 20 kat yakınlaştırma yapabildiği söylenen bir kamerası var. Mi 9T'nin hemen altına yerleşen iddialı, uygun fiyatlı bir telefon olacak.

Some European retailers have listed the #Xiaomi #RedmiNote8Pro for the following prices-

6GB+64GB @ 259 Euros

6GB+128GB @ 289 Euros pic.twitter.com/hK6j45baWA REKLAMLAR

September 17, 2019