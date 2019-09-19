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OnePlus, OnePlus 7'nin güncellenmiş versiyonuyla ilgili şimdiden bilgiler sızdırmaya başladı. Dün, OnePlus CEO'su OnePlus 7T'nin üçlü arka kameralarına ve yeniden dizayn dairesel kamera düzeneğine ve geçişli mat mavi rengine göndermede bulundu.

8 GB RAM'li OnePlus 7T'nin Geekbech Puanı

OnePlus HD1903 isimli bir cihaz şimdi Geekbench'te göründü ve bunun OnePlus 7T olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar test 8GB RAM dışındaki spesifikasyonları açıkça göstermese de, test sonuçları OnePlus 7'in Snapdragon 855+ yongasını çalıştıracağını gösteriyor. Bu yonga Snapdragon 855'ten biraz daha hızlı. Bu puanların Geekbench'in sürüm 5.0.1'i üzerinde alındığını hatırlatalım.

Kameralar arasında yeni bir ToF sensörü da var. OnePlus 7T Pro ile tam olarak arasındaki farkların ne olduğu henüz bilinmiyor. Ancak şu ana kadar ki sızıntılarda büyük ölçüde aynı oldukları görülüyor. Söylentiler 7T Pro'nun da Snapdragon 855+ çalıştıracağı ve muhtemelen 960fps ağır çekim video kayıt hızını destekleyebileceğini gösteriyor.

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OnePlus Avrupa ve ABD için ayrı tanıtımlar yapacak. Cihazlar bu kez Türkiye'ye gelebilir. OnePlus etkinliği 26 Eylül'de Hindistan ve ABD'de ve 10 Ekim'de Londra'da gerçekleşecek. İnsanlar etkinliğe katılmak için bilet alabiliyor.

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