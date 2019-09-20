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Huawei Mate 30 Pro'daki Horizon ekran 88 ° açıyla kavisli yapıda ve telefonun yanlarını neredeyse tamamını kaplıyor. Huawei başkanı Li Xiaolong bunun bir sorun olmayacağını açıkladı. Zira telefonu tutarken istenmeyen dokunuşları önleyen bir sistem geliştirilmiş.

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Huawei Mate 30 Pro İstenmeyen Dokunmaları Nasıl Önlüyor?

Ekran üç alana bölünmüş; ön taraftaki düz yüzey ve yandaki iki küçük alan. Yan bölgelerdeki dokunuşlar göz ardı ediliyor, bu nedenle dokunmatik ekran çoğu zaman tipik bir düz panel gibi işlev görüyor.

Yan alanların dokunmatik işlevselliğinin etkinleştirildiği durumlar belli. Örneğin ses seviyesi düğmeleri, oyunlar için omuz düğmesi kontrolleri veya kamera için deklanşör tuşu gibi. Ses seviyesi kontrollerini etkinleştirmek için yan tarafa iki kez dokunmanız gerekiyor. Ürün Müdürü Bruce Lee insanların buna hızla alışacağına ve uygun bulacağına inanıyor.

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