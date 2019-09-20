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Yeni iPhone 11 altı renkte geliyor ve geçen yılki iPhone XR'dekinden farklı görünüyorlar. İlk olarak, birkaç yeni renk var: Mor, XR'deki mavi tonun, yeşil ise mercan modelin yerine geçiyor. Diğer dört renk daha öncekilere benzer ancak tamamen aynı değil. Klasik siyah beyaz versiyonlar da var, ayrıca yeni sarı ve kırmızı tonları görüyoruz.

iPhone 11'in Tüm Yeni Renklerine Yakından Bakış

Resmi fotoğrafları görmüş olsanız bile, bu renklerin gerçek hayatta nasıl göründüğünü görmek karar verirken daha yararlı olabilir. Yeni iPhone 11 renklerinde hemen fark ettiğimiz ilk şey daha yumuşak, pastel tonlar kullanılması oldu. Geçen yılki iPhone XR iddialıydı; sıcak, cesur ve doygun renkler kullanıldı. Bu yılın renkleri kesinlikle agresif değil, daha huzurlu ve sakin görünüyor.

Mor çok narin tonlu şakayık rengini andırıyor, biraz süt – mor gibi görünmekte. Yeşil olanı ise oldukça sakin, nötr, hafifçe yıkanmış bir his veriyor. Bizim kişisel favorimiz kırmızı. Geçen yılki XR çok yoğun bir kırmızı renge sahipti ve bu yıl daha şeker gibi, çekici görünen bir tonla karşı karşıyayız.

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