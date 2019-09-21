REKLAMLAR



Huawei henüz dün Mate 30 serisini tanıttı ve beklendiği gibi, Amerikan şirketlerin Çinli şirketlerle iş yapmasını engelleyen ABD ticaret yasağı nedeniyle resmi bir Google lisansı olmadan piyasaya sürülüyor. Cihaz Amerikan üretimi iPhone'lardan kat ve kat iddialı.

Huawei CEO'su 20 Milyon Mate 30 Satılacağından Emin

Etkinlikten sonra konuşan Huawei CEO'su Richard Yu "Bu yasağın Çin satışlarını etkileyeceğini düşünüyorum. Ancak Çin satışları yine de artacaktır, çünkü bu dünyadaki en rekabetçi 5G amiral gemisi cihaz bu." dedi. Huawei küresel satışların düşmesini bekliyor ancak Çin yerel piyasasında güçlü bir büyüme umuyor.

Ek olarak Yu, Mate 30'un 30 milyonun üzerinde satışa ulaşabileceğine dahi inanıyor. Küresel satışlar ve Huawei'in Android uygulamaları çalıştırmasını engelleyen ABD yasaklaması ile ilgili olarak CEO şunları söylüyor:

"Mayıs ayındaki yasaktan bu yana satışlarımız düştü, ancak şimdi gerçekten çok hızlı bir şekilde iyileşiyor, zira tüketiciler ürünlerimizi seviyor. Mate 30 serisi ile 20 milyondan fazla satış yapabileceğimize inanıyorum."

REKLAMLAR



Canalys'in mayıs ayındaki araştırmalarına göre, ABD'nin yasağı küresel olarak satışları etkiledi, ancak gerçek şu ki Huawei, Çin'deki pazar payını sürekli olarak artırdı ve 2. çeyrekte Çin'deki herhangi bir üreticiden daha çok telefon sattı.

Huawei hala Mate 30 cihazlarını Çin dışındaki pazarlarda piyasaya sürmeyi planladığını söylemedi, ancak 20 milyon birimin Çin'de satılacağı anlaşılıyor.

Huawei, ABD yasağına rağmen çok büyük bir pozitiflik ve azim gösterdi. Bu arada, P30 ve Mate 20 cihazları dünya pazarlarında çok iyi sattı. Tabii ki, bu cihazlar Google hizmetleriyle birlikte geldi.

Basın etkinliğini takip eden bir röportajda belirtildiği gibi, Huawei yasak ihtimalinin kalkması ihtimaline karşı, Mate 30'daki Google hizmetleri bir gecede açık duruma getirebilecek. Huawei, Mate 30'un bootloader kilidini açılabilir yaptı. Geliştirici topluluğunun Firmware ile Google Play hizmetlerini cihaza kurmasını kolaylaştırdı.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum

