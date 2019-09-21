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Huawei'in tüketici grubu şefi Richard Yu, Huawei'in kara listeden çıkarılması durumunda bir kez daha ABD firmalarından bileşen ve yazılım satın almasına izin verileceğini ve Mate 30'daki Google Hizmetlerini uzaktan bir güncelleme ile açacaklarını söyledi. Bu yazılım güncellemesinin gelmesi "bir geceden fazla" sürmeyecek.

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Huawei Yasak Kalkarsa Mate 30'un Google Servislerini Açacak

Başkan Donald Trump'ın Mayıs'ta belirttiği gibi eğer Huawei güvenlik nedenleriyle kara listeye girdiyse, Huawei'in ABD tedarik zincirine tekrar erişiminin sağlanacağı pek ihtimal dahilinde görünmüyor. Çünkü Trump, Huawei'in bu durumunu ABD'nin Çin ile daha iyi ticaret anlaşmaları yapması adına "koz olarak" kullanacaklarını ima etti. Yani her şey stratejik bir hamleden ibaret.

Bu yasaklama kısa vadede ABD için kayıp anlamına geliyor. Zira Huawei geçtiğimiz yıl ABD tedarik zincirine 11 milyar dolar harcama yaptı. Ancak uzun vadede ABD daha karlı duruma geçiyor. ABD – Çin ticaret savaşı Çin'in ABD'deki büyük ticaret açığı ile başladı. Trump, Çinli mallara gümrük vergisi uyguladı ancak bunlar ithalat vergileriydi ve Çin aslında ABD'ye 1 cent bile fazla ödemedi. Bu da ABD'li halk için daha pahalı Çinli mallar anlamına geliyor. Yeni Mate 30 bunun son kanıtı.

Huawei 2019'da 300 milyon cihaz satmayı planlıyor. 2018'de bu 206 milyondu. Bu yılın ilk yarısında şirket 118 milyon telefonu teslim etti. Çin'deki vatanseverlik dalgası bazı tüketicilerin iPhone'larını bırakmalarına ve bunun yerine Huawei'in telefonlarını satın almalarına yol açıyor. Örneğin ikinci çeyrekte Huawei 37.3 milyon telefon satarken, ikinci sırada yer alan Oppo bunu yarı oranla izledi. Bu Huawei için bir önceki yıla göre %31'lik güçlü bir kazanım oldu.

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