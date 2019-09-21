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iOS 13 bu hafta tüm iOS cihazlarına geldi ve iPhone 11 ve 11 Pro da resmen satışa sunuldu. Gelecek hafta 24 Eylül'de iOS 13.1'in cihazlara ulaşması bekleniyor. Apple, CPU kısıtlama özelliğini iPhone XR ve iPhone XS kullanıcılarına sunacak.

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iOS 13.1 ile iPhone XR ve XS'e CPU Yavaşlatma Özelliği

Bilinmeyenler için Apple ilk kez 2017'de eski iPhone'ların CPU'larını yavaşlattığını itiraf etmişti ve bunun sonucu olarak olaydan etkilenenler için 29 dolarlık pil değiştirme kampanyası başlatmıştı. Apple'ın bu hamleyi uygulamasının nedeni iPhone'ların zayıf, yaşlanan bataryalarına karşı rastgele kapanmalarını önlemek ve pil ömrünü uzatmaktı. Lakin bunun, kullanıcıları yeni iPhone almaya itmek için yapıldığına da inanılıyor.

Tartışmalarda Apple'ın, kullanıcıları daha yeni bir iPhone'a yükseltmeye ikna etmenin bir yolu olarak eski cihazları yavaşlattığı da iddia edildi. Kullanıcıların bilgisi olmadan cihazlarını yavaşlatan Apple, şimdi bunu bir özellik haline getiriyor. iPhone kullanıcıları artık özelliği açıp kapatabilecekler. Özellik sadece eğer zayıf bir pil algılandıysa etkinleşiyor, ancak özelliği isterseniz elle kapatabiliyorsunuz.

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